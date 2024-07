Un flojo Cádiz CF pierde ante el Sanluqueño (1-0)

El Cádiz CF arrancó su participación en el Trofeo Sanlúcar con un partido de 45 minutos El Palmar contra el Atlético Sanluqueño en El Palmar antes de medirse después al Córdoba. El equipo amarillo, muy flojo, perdió 1-0 ante el conjunto organizador, de Primera Federación, en un duelo con escaso fútbol y varias fricciones entre jugadores de las dos escuadras.

Los locales formaron con Samu, Alain, Pavón, Vega, Carbonell, Yasser, Javi Pérez, Vacas, Colau, Valverde y Valiño. Por el bando cadista comenzaron con David Gil, Iza Carcelén, Morata, Víctor Chust, Matos, Bastida, Escalante, Nico Njalla, Borja Vázquez, Etta Eyong y Roger Martí.

Paco López colocó a sus jugadores con un 4-4-2 y la primera ocasión, prácticamente la única, no tardó en llegar con un derechazo de Borja Vázquez desde fuera del área (minuto 5) que llevó el balón hasta el poste después de que Samu desviase con la mano en una gran intervención.

No dejaba de ser un ensayo y se notó la falta de ritmo. Lo que no faltó fue una temprana trifulca entre jugadores de ambos equipos que no pasó a mayores. El árbitro tuvo que recurrir a las tarjetas para calmar los ánimos.

El Cádiz CF había dispuesto de la primera oportunidad pero los inquilinos de El Palmar fueron de menos a más con internadas que obligaron a la defensa cadista a emplearse a fondo. El encuentro fue poco vistoso, por no decir nada. Lenta circulación de la pelota, continuas imprecisiones...

Fue precisamente en un doble error de la retaguardia amarilla el que propició el primer gol. En el 22, de una mala salida de David Gil y la falta de contundencia de Morata salió ganador el delantero Valiño. Fue el más espabilado en la disputa de un balón que se llevó para marcar a placer a puerta vacía.

El 1-0 impulsó a un Sanluqueño que, casi sin respiro, rozó el segundo tanto (en el 24) con un tiro de Alain que no encontró puerta por poco. El Cádiz CF aumentó la presión mientras sufrió un contratiempo con la lesión muscular de Nico Njalla pasada la media hora que le obligó a dejar su sitio a Francisco Mwepu, aplaudido por el respetable debido a su reciente pasado en el cuadro local.

La intensidad de los anfitriones contrastó con el querer y no poder de los visitantes pese a que los primeros acaban de empiezar la pretemporada y los segundos llevan tres semanas de trabajo. El Cádiz CF no fue capaz de generar el peligro sufificiente como para poder empatar. Apretó en la recta final y Mwepu rozó la igualada en al tiempo de prolongación. Poco antes, David Gil había parado el esférico tras un disparo de Valverde.