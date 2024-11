El fin de semana del Cádiz CF: opciones de escalar posiciones o caer a la zona de descenso

Cádiz/El Cádiz CF encara una complicada visita al terreno del Mirandés el sábado 9 de noviembre (desde las 16:15 horas) que necesita sacar adelante para detener su caída en la clasificación y si es posible escalar alfún peldaño. El conjunto amarillo arranca la 14ª jornada de Liga ubicado en la 18ª posición, al borde de la zona de descenso aunque depende de sí mismo para continuar como mínimo en esa plaza.

La única manera que tiene el Cádiz CF de garantizarse un puesto que no figure entre los cuatro últimos es con una victoria. Todo lo que no sea ganar en el Municipal de Anduva será ponerse en manos de otro para no caer a la zona de descenso. Con un empate podría ser rebasado en la tabla por uno o dos adversarios.

El cuadro gaditano presenta una cuenta de 13 puntos (de 39) con un margen de sólo uno sobre el abismo. El Eldense y el Racing de Ferrol (ambos con un partido menos) parten desde la 19ª y 20ª con 12. Justo delante de los amarillos están el Córdoba (15º con 15), el Burgos (16º con 15) y el Deportivo de La Coruña (17º con 13).

Si el Cádiz CF sale por la puerta grande del campo del Mirandés, podría dar un salto de tres plazas en el mejor de los casos. Si pierde, podría bajar al descenso en el peor supuesto. Juegan los amarillos y también los que a día de hot sos sus rivales directos en la pelea por la permanencia en la categoría de plata.

El Eldense visita al Granada el sábado (18:30 horas) y el Racing de Ferrol ejerce de local ante el Racing de Santander el domingo (16:15). El Córdoba juega en casa contra el Castellón el domingo (14:00). El Burgos se envrenta en su feudo al Sporting de Gijón el domingo (16:15). La jornada se cierra el lunes con el encuentro entre el Deportivo y el Eibar que se disputa en Riazor (20:30).

Si el Cádiz CF gana este fin de semana, igualar a 16 puntos al Almería y al Albacete si pierden sus respectivos partidos. El Almería visita al Elche el viernes (20:30) y el Albacete recibe al Real Oviedo el domingo (18:30). Sin embargo el balance goleador es bastante desfavorable para los amarillos: -6 frente al -1 de los almerienses y el -2 de los manchegos. Se tendrían que dar marcadores abultados para que los gaditanos pudieran superar a uno o a los dos.