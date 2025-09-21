El filial del Cádiz CF no puede pasar del empate (1-1)

El Cádiz CF Mirandilla deja escapar los primeros puntos de la Liga después de igualar (1-1) con el Atlético Central, equipo sevillano que mostró resistencia en las instalaciones de El Rosal para llevarse un premio. Los amarillos apretaron en diversas fases del encuentro y de forma especial en el tramo final estuvieron cerca de quedarse con el triunfo.

La igualdad marcó buena parte del primer tiempo aunque la balanza se inclinó de lado del Atlético Central al adelantarse a los once minutos, cuando Pablo silenció la ciudad deportiva del Cádiz CF con un tanto que tuvo poco recorrido y consecuencia. Fue así porque Marlon, en el 18', fue capaz de fijar las tablas y relanzar las opciones de su equipo. Y es que hasta el descanso el filial gozó de opciones para haber alcanzado un segundo gol que hubiera despejado el camino. La más clara, un balón al larguero a cargo de Luis Simón.

Tras el paso por vestuarios comenzó el recital de cambios y aunque el Cádiz CF Mirandilla enarboló la bandera de la posesión, no hubo manera de perforar de nuevo la portería contraria mientras la escuadra sevillana sacaba todos los argumentos posibles para defenderse como gato panza arriba.

Con todo, el equipo de casa tuvo la victoria en su mano en dos llegadas que resolvieron Jose González y Arana pero con la mala fortuna de no poder alojar el esférico en el fondo de la red.

El choque se agotó con el 1-1 que deja ya sin pleno al filial amarillo a la espera de afrontar el primer derbi provincial de la temporada que le llevará el próximo fin de semana al campo Pérez Ureba para enfrentarse al Conil CF.