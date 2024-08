Los fichajes que Paco López pide para el Cádiz CF

Los últimos días de mercado verano se vuelven frenéticos porque es cuando se aceleran las operaciones de entrada y salida de futbolistas. En el caso del Cádiz CF, se esperan movimientos antes de las 12 de la noche del próximo viernes 30 de agosto para terminar de rematar la plantilla justo un días antes del partido contra el Tenerife de la tercera jornada.

El entrenador del conjunto amarillo, se muestra prudente cuando se pronuncia en rueda de prensa. De hecho, ha comentado que las cosas que tenga que hablar con el club las tratará directamente con la entidad y no a través de los medios de comunicación.

El técnico no ha querido abordar en público con palabras las necesidades para acabar de confeccionar el plantel pero sí actúa con hechos que pone sobre la mesa para hacer ver a la la dirección deportiva lo que hace falta para completar el grupo de jugadores que en principio está llamado a pelear por el objetivo del ascenso a Primera División.

Un hecho meridiamente claro es la petición por parte del técnico del ficha de un lateral izquierdo como demostró en el partido contra el Levante al dejar en el banquillo a José Joaquín Matos y colocar al carrilero diestro Iza Carcelén en costado zurdo de la defensa. El 'míster' no parece confiar al cien por cien en el utrerano a tenor de los hechos. Le dio la itularidad en el duelo ante el Real Zaragoza pero lo cambió en el descanso y desde entonces no ha vuelto a participar.

Reforzar la delantera es otra demanda de Paco López según los hechos. En el choque frente al Levante, el único ariete puro que jugó fue Chris Ramos. Roger Martí no lo hizo por unas molestias y el preparador cadista no apostó por Francisco Mwepu en la segunda parte cuando el Cádiz CF iba a por debajo en el marcador o en la recta final (ya con empate a uno) para dar frescura al ataque. La realidad es que Mwepu no ha gozado de un solo minutos en los dos capítulos iniciales del campeonato y su estancia en el primer parece más una decisión del club que del entrenador.

El lateral izquierdo y la delantera son las dos posiciones prioritarias para apuntalar en la recta final del periodo estival de inscripciones. El eje de la defensa parece culminado con la inminente incorporación del joven serbio Bojan Kovacevic y la mayor incógnita está en el centro del campo, en la que podría haber una llegada si es que hay salidas.