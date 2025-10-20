La felicidad de Ramis por tumbar al Cádiz CF: "Es un equipazo"
El entrenador del Tenerife asegura que "hemos hecho un partido bastante completo"
Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos, se quedaba con el trabajo de sus pupilos y a fortaleza mental para no venirse abajo ante el gol del Cádiz CF. "En la primera parte han empezado fuerte y se han puesto por delante, pero nos hemos recuperado muy bien y no nos hemos desviado del plan de partido que teníamos previsto. Creíamos que podíamos dominar el partido si ocupábamos bien con los jugadores lo trabajado. Defensivamente no hemos tenido excesivos problemas y hemos tenido premio", indicaba como balance.
Ya con el marcador de cara, destacaba que "en la segunda parte ellos han achuchado mucho más, han metido más gente arriba y nosotros hemos metido un central más". "Creo que hemos hecho un partido bastante completo con balón en la primera parte y sin balón en la segunda".
Cero sorpresa por el once del Cádiz CF. "En otros partidos también ha jugado con doble pivote. No me ha sorprendido, a verdad. Ha jugado con un punta, con gente por dentro y por fuera. Hemos trabajado en base a lo que iba proponiendo el Cádiz con Suso en banda y por el centro. En cada fase del juego hemos logrado llegar muy bien y con los cambios hemos ido encaminados a estar estrechos, evitar centros y buscar las contras".
Las sensaciones al ganar en el Nuevo Mirandilla, después de dos derrotas consecutivas. "En Segunda División cualquiera te puede ganar y lo sabemos. Nosotros perdimos un punto en Huesca y la semana pasada igual, con un gol en el último minuto. Veníamos con el sentimiento de que nos faltaba algo en la clasificación porque el equipo es capaz de mucho".
Cerraba Ramis su presencia en sala de prensa asegurando que "el Cádiz es un equipazo y tiene las cosas muy claras. Tiene mucho mérito conseguir un resultado como este aquí".
También te puede interesar