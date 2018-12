De la felicidad de Dani Romera a la satisfacción de Álex Fernández

Dani Romera ha sido el gran protagonista hoy con el gol que le ha dado el triunfo al equipo tras un choque muy trabado. “Ha sido un tiempo muy jodido para mí después de la lesión contra el Alcorcón. Han sido meses muy duros y el míster me ha dado la oportunidad. Creo que la he aprovechado, pero hay que seguir así”, añadiendo que “no puedo pedir más, entrar y ayudar así a tu equipo”.

El ariete ha admitido que después de recuperarse le costó tener la confianza del entrenador. “Llevo disponible un mes, pero el míster consideraba que me faltaba ritmo o que no me veía del todo bien para entrar. Yo lo respeto. Ahora me ha puesto y he aprovechado la oportunidad. Siempre voy a dar la cara por el equipo. La de hoy ha sido una victoria sufrida ante un Rayo Majadahonda que ha jugado muy bien. Estos puntos son los que nos hacen estar arriba. Estoy muy orgulloso de todo el equipo, del trabajo que hemos hecho y de la garra que hemos demostrado”.

Para acabar, Romera se ha referido al esfuerzo de todo el colectivo para lograr los puntos. “Cuando no se puede jugar bien, lo que hay que pedir es trabajo y con trabajo podemos ganarle a cualquiera”.

Por su parte, Álex Fernández ha sido en la tarde de hoy uno de los destacados en el encuentro del Cádiz y le ha tocado actuar en varias posiciones del ataque alternando sobre todo con Manu Vallejo. El madrileño se ha mostrado feliz en zona mixta a pesar de que “sabíamos que iba a ser un partido difícil, que tendríamos que dar un pasito más para volver a ganar, porque parece que ya incluso está más cerca dejar de puntuar porque son muchas semanas”. “Pero el equipo ha dado la cara, se ha visto un equipo comprometido, que busca la victoria”.

A pesar de la modestia del adversario, los amarillos han tenido que sudar para conseguir la victoria. “El Rayo Majadahonda ha hecho un buen partido. Combina fútbol de toque con balones largos y ataques rápidos, y eso nos ha dificultado”, añadiendo que “con insistencia y esa calidad que tiene Dani Romera nos hemos llevado el partido”.

Como no podía ser de otra manera, al centrocampista se le ha preguntado por las dos ocasiones de la primera parte. “Es una pena porque la tuve incluso sin portero ni nada. Hoy ha sido el día de fallar. Me quedo con los tres puntos, con que haya metido Dani Romera, que le hacía también mucha falta y ha ayudado para que el equipo siga sumando”, finalizaba Álex Fernández.