Fede y Sobrino, borrón y cuenta nueva en el Cádiz CF

No es habitual que el Cádiz CF dé una rueda de prensa para la continuidad de algún futbolista pero este miércoles lo ha hecho por partida doble con Fede San Emeterio y Rubén Sobrino. Dos jugadores arraigados en el proyecto que representan los valores de entrega y compromiso al margen de un mayor o menor rendimiento.

Juanjo Lorenzo y Juan Cala, como integrantes de la dirección deportiva del Cádiz CF, han estado en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla con los protagonistas del acto, el centrocampista cántabro y el atacante castellanomanchego.

"Tanto Fede como Rubén son ejemplos de profesionalidad en un club, jueguen o no jueguen, les vaya bien o mal. Para mí, eso es algo fundamental. Tener gente en el vestuario que van a vivir la profesion como ellos, es señal de que las cosas van a ir bien", se aventuraba a decir el director deportivo.

En el turno de intervenciones por parte de los jugadores, Fede San Emeterio se refirió a su lesión y los plazos para estar de nuevo ok. "La lesión va bien, vamos en plazos y ya llevo algo más de cinco meses. El siguiente paso sería incorporarme con el grupo cuando toque. Una vez incorporado, veremos cómo me encuentro. En septiembre por ahí debe ser pero no quiero fijar plazos".

Del mismo modo, el pivote recordaba el trago tras caer de nuevo lesionado. "El palo anímico de la lesión es grande porque el jugador quiere estar siempre disponible. Lo he intentado llevar de la major manera. Te gusta sumar en el campo pero fuera lo he llevado de la mejor manera tratando de ayudar".

En cuanto a las sensaciones iniciales con el nuevo técnico del Cádiz CF, Paco López, Fede se queda con una "buena impresión". "Se ve la cercanía que tiene en las primeras semanas para conocernos un poco más. Estas primeras semanas sirven para eso y notamos la cercanía que tiene para nosotros".

En el turno de intervención de Rubén Sobrino, el castellanomanchego explicó en primer lugar el motivo que le llevó a firmar un nuevo contrato a pesar de estar libre con motivo del descenso. "Al final todos los jugadores que hemos vivido ese descenso nos ha quedado esa espinita. Yo soy un jugador que lo vivo mucho y no lo pensé mucho poder continuar. Lo tuve claro y firmé cuanto antes. Es mi compromiso con el club y con la temporada, cien por cien. Tengo el reto personal de tratar de devolver al Cádiz a la categoría en la que me fichó. Y quiero dar las gracias al club por apostar otra vez por mí en momentos complicados porque la temporada pasada no salieron las cosas bien en lo personal ni en lo colectivo. Voy a hacer tdo lo que esté en mis manos para sacar adelante los objetivos del club".

El atacante del Cádiz CF le costó hablar de un año, el pasado, muy complejo para todos. "Muy duro. Creo que porque empezamos muy bien, creíamos que podíamos tener los objetivos antes de lo previsto. Luego nos llevamos muchos palos con esos 22 partidos sin victorias; animicamente fue muy duro. Hemos apredido también de eso. Nos hemos quedado muchos de la temporada pasada y vamos a gestionarlo mejor con la ayuda del nuevo cuerpo técnico. Ilusión por conseguir objetivos".

Rubén Sobrino también habló de Paco López. "Se caracteriza por la cercanía y la gestión del vestuario. Nos ayudará mucho a tener un buen grupo. Tenemos un planteamiento ofensivo que presiona alto. Y queremos aprender todo cuanto antes. Que logremos cuanto antes las señas de identidad con él".