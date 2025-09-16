Fallece Manolo Cardo, que fue entrenador del Cádiz CF

El Sevilla FC ha informado este martes del fallecimiento de Manolo Cardo, entrenador muy querido por la afición de Nervión y Banquillo de Oro, máxima distinción que otorga la entidad a los entrenadores que han pasado por el club. Además, Cardo fue entrenador del Cádiz CF durante buena parte de la temporada 1986/87, con el equipo en Primera División. Recordadas sus diferencias con la afición cadista.

Cardo, nacido en Coria del Río, fue un entrenador clave en tiempos de penuria en el Sevilla y fue fundamental para instaurar una filosofía de cantera y fiel defensor de la llamada escuela sevillana en un proyecto deportivo de un Sevilla que enfilaba los años ochenta y que logró varias clasificaciones europeas. Sustituyó a Miguel Muñoz al frente del equipo e hizo debutar a muchos productos de la cantera, uno de ellos Francisco en su presentación en Zaragoza (0-4) en diciembre de 1981.

En el caso del Cádiz CF, se hizo cargo de un proyecto en la élite que no pudo acabar al dejarlo en la jornada 31; también estuvo al frente en seis encuentros de Copa del Rey. Fue el curso del play-off de la permanencia y de la famosa 'liguilla de la muerte'. Tras la salida de Cardo, Milosevic toma el testigo aunque dimite y es David Vidal es que salva al equipo en esa 'liguilla de la muerte'.