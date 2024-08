Fali pide perdón a la afición del Cádiz CF

Fali, defensa central del Cádiz CF, habló claro para los medios oficiales del club después de la dolorosa goleada sufrida ante el Real Zaragoza. El zaguro dijo que "han faltado muchas cosas, no es el debut soñado. Este resultado en casa no lo podemos permitir. Tranquilidad a la afición con 0-4 no le puedes pedir a la afición, pero esto es un proceso largo. Es complicado decir algo a la afición, solo nos queda pedir disculpas. Este equipo se va a fortalecer y se va rehacer y este equipo tiene lo que hay que tener para sacar esto adelante".

Sobre el desarrollo del partido, Fali afirmó que "son cuatro goles muy evitables que tenemos que corregir. Es la primera jornada y es normal que la gente no esté contenta con nosotros, con el 0-4 en casa y hay que pedirles perdón. Tenemos que aprender, hay que seguir y mañana miraremos todo y fortaleceremos nuestra idea con la que está el míster con nosotros y eso no se hace de la noche a la mañana, pero vamos a ir a muerte con ello".

Lo errores costaron muy caros en una noche para olvidar. El defensa comentó que "te mata un gol tan pronto y luego te meten el segundo, te vas al descanso, empiezas a apretar porque sabes que metiendo un gol aquí la gente te lleva en volandas porque la gente está con nosotros. Luego con el 0-4 es imposible. Hemos tenido la de Chris, creo que en el 62, que hubiera cambiado la cosa, pero con 0-2 no podemos ponernos y tener cuatro errores que nos cueste esto".

Trabajo por delante tiene el Cádiz CF. El zaguero explicó que "son cuatro goles evitables que tenemos que corregir y evitar, errores graves de nosotros, y tenemos que seguir aprendiendo de esto. Hay que seguir, hay que confiar, aprendiendo, esforzándose y que esto es muy largo. Hay que seguir, hay que confiar y hay que trabajar duro, no hay más y no podemos decir otra cosa. Pedirles perdón por el resultado y este debut. Mañana hay que corregir ya cosas, el equipo va a recapacitar, está capacitado, y vamos a dar mucha guerra con nuestras ideas y con las del míster".