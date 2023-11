Un ex jugador del Cádiz CF, técnico provisional del Villarreal

El Cádiz CF sólo ha ganado dos partidos de Liga de los 12 que ha disputado en la temporada 2023-24. Inauguró el curso con una victoria (1-0) sobre el recién ascendido Deportivo Alavés y en la cuarta jornada se impuso (3-1) al Villarreal. Tras aquella última alegría el ya lejano 1 de septiembre, encadena ocho encuentros consecutivos y dos meses y medio sin celebrar una alegría.

Aquel triunfo sobre el cuadro castellonense en el Nuevo Mirandilla se llevó por delante a Quique Setién, relevado tras sólo cuatro jornadas y sustituido por Pacheta.

El nuevo entrenador duró algo más de tiempo en el banquillo de un Villarreal que no levanta cabeza. Tras ocho capítulos ligueros, Pacheta se convirtió en el segundo entrenador despedido con la primera vuelta aún en juego.

El Villarreal anda sumido en una profunda crisis tras engullir a dos entrenadores y buscar el tercero. Antes de comparecer en el Metropolitano, suma sólo 12 puntos en la zona media baja de la tabla. Mientras el lub cierra la contratación del siguiente (el nombre que más suena es el de Marcelino), el submarino amarillo de Castellón cuenta con un 'míster' de transición. Es un viejo conocido de la parroquia cadista.

Se trata de Miguel Ángel Tena, que formó parte de la plantilla del Cádiz CF en la segunda parte de la temporada 2013-14, en la que participó en 16 partidos. Su estancia en el conjunto amarillo fue breve. Al año siguiente firmó por el Racing de Ferrol antes de colgar las botas e iniciar su carrera como entrenador en el cuadro gallego, al que dirigió en aquella eliminatoria de la fase de ascenso que ganaron los gaditanos en la campaña 2015-16.

Tena es el actual director deportivo del Villarreal. Tras el despido de Pacheta el pasado viernes 10 de noviembre, se hizo cargo del equipo de manera provisional hasta el extremo de ser el entrenador en la visita al Atlético de Madrid. Se supone que será el único encuentro en el banquillo antes de la incorporación de Marcelino.

Sobre la destitución de Pacheta, Tena declaró en la previa del duelo ante el Atlético que "pienso que antes de lo profesional está la personal y Pacheta es ejemplar. Ha tenido un comportamiento muy profesional. Es de esas personas que te gusta conocer en la vida. Ojalá tenga mucha suerte en el futuro porque se lo merece".

Señaló que "al final las cosas no han salido como esperábamos. La realidad que tenemos varios factores que nos están penalizando. No somos un equipo acostumbrado a este tipo de situación, más bien todo lo contrario. En este momento el equipo no ha arrancado bien. Desde la pretemporada las sensaciones no han sido positivas y eso ha mermado mucho al grupo. También ha influido mucho el estado físico, con lesiones de jugadores importantes. Y por último, el equipo no ha sido capaz de tener equilibrio entre la fase defensiva y la ofensiva", analizó.

"Todo eso ha hecho que el equipo esté dónde está. En la vida hay que ser positivo y valiente. Situaciones como esta se dan en el mundo del fútbol. Hay que intentar buscar soluciones siendo autocrítico", agregó.