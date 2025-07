El ex jugador del Cádiz CF Manu Vallejo explica la conexión que le ha llevado a fichar por el Ceuta

El ex futbolista del Cádiz CF Manu Vallejo, que ha firmado por el AD Ceuta de la Liga Hypermotion procedente del Racing de Ferrol, ha expresado que espera "volver a tener regularidad" y poder olvidar su último año en las filas del conjunto gallego.

El futbolista, de 28 años y natural de Chiclana de la Frontera (Cádiz), destacó el viernes 11 de julio en su presentación oficial que ha "recuperado mucha ilusión, que este verano había perdido un poco" y llega "con nervios buenos y con el propósito de volver a disfrutar del fútbol".

El delantero explicó que su llegada a Ceuta ha sido motivada no solo por el proyecto deportivo, sino también por una conexión personal.

"Tengo una vinculación con Ceuta, la he seguido bastante, he venido a jugar aquí y mi mejor amigo, Alberto Reina (que acaba de firmar por el Real Oviedo de Primera División), ha estado aquí. Él me ha contado mucho sobre cómo es este club", afirmó su la nueva etapa que abre este curso.

Manu Vallejo ha confesado que el último año había sido "bastante malo y bastante duro", y que llegar a Ceuta le ha devuelto la motivación porque "aquí se respira otra cosa: me vuelvo a sentir futbolista, es un club humilde, que está creciendo, y eso me motiva", dijo.

Respecto a su rol en el equipo, el gaditano aseguró que se siente cómodo "en cualquier posición de ataque: me gusta estar cerca del área, el Ceuta es un equipo ofensivo, que llega con mucha gente, y eso me viene muy bien", indicó.

Manu Vallejo llega al club ceutí después de haber militado la última temporada en las filas del Racing de Ferrol, con el que sufrió rl desagradable trago del descenso de la Liga Hypermotion a Primera RFEF, y llegó a jugar en Primera División con el Valencia y el Deportivo Alavés.

El futbolista gaditano disputó este último año sólo 259 minutos en el Racing de Ferrol, en el que sólo jugó nueve partidos entre la competición liguera y la Copa del Rey. Marcó un gol en este último torneo.