El ex jugador del Cádiz CF Lucas Pérez explica su marcha del Deportivo: una denuncia de su padre

Lucas Pérez decidió dar un giro radical en el mercado de invierno cuando se marchó del Deportivo de La Coruña, al que había llegado en el ecuador de la temporada 2001-22 procedente del Cádiz CF. Estuvo menos un año en el conjunto amarillo (del 31 de enero al 31 de diciembre de 2022) y en poco tiempo le dio tiempo a entrar en la historia del club al ser el autor del gol de la primera victoria a domicilio en el terreno del Barcelona.

El delantero se ganó el cariño de la afición cadista, como quedó demotrado cuando en noviembre de 2024 regresó al Nuevo Mirandilla con el Deportivo y recibió una ovación atronadora a pesar de hacerle un 'hat trick' al equipo amarillo.

El ariete sorprendió en enero cuando anunció su marcha del conjunto de su tierra, el equipo de su vida. Lo hizo por razones personales y por desavenencias con la directiva. Una vez con la acrta de libertad, estudió algunas ofertas y el pasado domingo 23 de febrero se hizo oficial su fichaje por el PSV Eindhoven por lo que resta de temporada.

Lucas Pérez pasó el lunes por la noche por los micrófonos de El Partidazo de Cope, el programa que conduce Juanma Castaño. Explicó los motivos de su abrupta salida del Depor.

Sobre su fichaje por el cuadro neerlandés, dijo que "mostró muchísimo interés". Ese ha sido su último paso, pero antes quiso contar lo sucedido en las últimas semanas.

Habló largo y tendido en El Partidazo de Cope. Explicó que el 31 de diciembre de 2023 "decido volver a mi casa, al Deportivo, y a intentar acabar la carrera y poder ayudar al equipo a volver al fútbol profesional. Esos primeros seis meses, quedamos eliminados en el play-off. Al año siguiente cambia la directiva y el entrenador y no empezamos la temporada de la mejor manera. Me entero que gente en el club piden mi salida porque me lo dice el míster y gente de la Junta. Me dolió muchísimo porque nunca hablaron conmigo. Entiendo el estrés que había porque no salían las cosas, llevaba cero goles en Primera Federación".

A la situación en el club se le unión una difícil situación personal: Contó el futbolista que "llega un burofax al club con una denuncia de mi padre. Yo me he criado con mis abuelos después de pasar por el orfanato, donde me dejaron mis padres con dos años. Mi padre me exige manutención para el resto de su vida. He tenido que ir a los servicios sociales para pedir información, he leído cosas de mi vida y un niño necesita tener una madre y un padre como referentes; yo por suerte tuve a mis abuelos. Mi madre, cuando yo firmo con el Arsenal, también me manda un burofax pidiéndome dinero".

Lucas siguió con su explicación: "Hablo con expertos, se abre una herida que tengo muy dolida y que llevo hasta el día de hoy. Quiero que sepan que cuando Lucas deja el Cádiz CF para ir al Deportivo, yo quería quedarme. La temporada sigue y conseguimos el ascenso. Intentamos cicatrizar una herida con el club, que me da un contrato mayor, pero nunca sentí que eso se podía arreglar, no firmé y me quedé con el contrato con el que llegué del Cádiz CF. Al club le doy las gracias".

Al final, su difícil situación personal acaba provocando su marcha: "Sigue el tema de mi padre, viene el juicio y me lo he encontrado varias veces. Como con el club la situación no era la adecuada, no me sentía valorado y ni apoyado siendo capitán, soy honesto, hablo con el club y prefiero marcharme a un lado por todo lo que me había pasado. Hablo con el club, comento la situación y recibo una carta del club donde me piden que firme un compromiso con ellos para la temporada 2024-25 y me hace ver que no saben lo que es el Deportivo para mi, porque dudan del capitán y lo mejor es echarse a un lado".

Sobre su posible fichaje por el Rayo Vallecano, desmintió que se fuese dar y se mostró crítico con la presnsa: “Los medios hicieron daño, se hicieron eco de una mentira. Nunca he pasado reconocimiento médico con el Rayo, nunca he hablado con ellos. En Madrid tengo a la persona que más quiero y el 22 de enero rescindo con el club y se habla que no rescindo por el tema económico. Que prensa local se haya eco de esa noticia... Claro que quiero estar cerca de mi hijo, pero yo ya estaba lejos por mi trabajo. El PSV mandó una oferta el 30 de enero, pero yo no era capaz de firmar y han esperado un mes".