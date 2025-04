El ex del Cádiz CF que pretende "callar muchas bocas"

Un ex del Cádiz CF que vive un momento delicado. Se trata de Jorge Meré, que hasta la temporada pasada defendía la camiseta amarilla y que una lesión le mantiene en el 'dique seco' desde abril de 2024. Son meses duros para el defensa nacido en Oviedo hace 28 años, que exterioriza sus sentimientos con un recuerdo para el Cádiz CF.

En abril del año pasado una de sus rodillas dijo basta y a pesar de que en un principio se habló de una dolencia menor, al final tuvo que pasar por el quirófano para tratarse de la rotura del ligamento cruzado.

"La rodilla está bien, todo bien, ya con la rodilla al 100%, plenamente recuperada, dándole caña y esperando cuál es el siguiente paso", afirma Jorge Meré en Radio Marca Asturias, admitiendo que el camino está resultando largo y algo tortuoso. "Echo de menos todo, con los días me subo por las paredes, terminé contrato en plena lesión… Valoras todo más, ahora mismo pagaría mucho dinero por estar en el día a día de un equipo y por volver a tener ese nervio del día de competición. Todo llegará, queda mucho por delante, mucho por demostrar y mucha boca que callar. Lo más importante es que tengo muchas ganas, me queda mucha guerra que dar".

Al ex del Cádiz CF le duele el cartel que 'lleva' en la espalda por la reiteración de dolencias. "Cuando pasan estas lesiones parece que te tienen apretado, que te olvidan, pero yo sé el fútbol que tengo. No lo digo en un mal sentido, pero cuando te lesionas y te quedas sin equipo parece que ya estás acabado. Me molestan esos comentarios de si ya estás retirado. No estoy retirado y retiraré yo a alguno antes. La motivación nunca nadie me la va a quitar".

No se fija un destino para la próxima campaña, si bien no descarta nada. "Ya veremos lo que dice el mercado. Los que me conocéis sabéis que no tengo ningún problema en salir fuera y, por supuesto, tampoco en estar en casa. Yo siempre estoy abierto, me gusta conocer sitios y habrá que estudiar las opciones que tenga en el mercado", indica convencido de que llegará la llamada de un equipo.

Y mira para adentro por si ese equipo fuera el Sporting de Gijón en el que se formó desde joven. "No he recibido esa llamada, pero sí que el club se molestó para darme facilidades (para su recuperación). Estoy muy agradecido, pero de momento no he recibido ninguna llamada del Sporting".

Jorge Meré organiza su cabeza en estos meses complicados, lo que le lleva a decir que "últimamente no estoy viendo mucho fútbol, porque me entran las ganas, la melancolía y parece que se me revuelve el estómago". "Por supuesto que sigo a los equipos en los que he estado, siempre al Sporting”.

Y aprovecha para hablar del Cádiz CF y del Sporting, que se ven las caras este viernes con tres puntos muy importantes en juego. "El Cádiz tiene equipo para mucho más, para pelear por el ascenso a Primera, pero la Segunda es muy complicada. También está siendo una temporada complicada para el Sporting. Ojalá que pueda acabar bien porque eso da mucho aire para empezar la siguiente camañana con ilusión".

Para acabar, el central se refiere a su extenso ciclo en diferentes equipos mexicanos. "En México se está invirtiendo mucho dinero, tiene ahora el Mundial con Canadá y Estados Unidos, y eso siempre llama mucho la atención a los jugadores. Hay que estar ahí dentro para ver el nivel, lo que se ve desde fuera es poco o nada. Allí hay mucho nivel, aunque sea otro tipo de fútbol. También pasaba en Alemania, es diferente. En España es un juego más táctico. Los clubes en México están invirtiendo mucho para tener una Liga mejor".