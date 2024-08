El ex del Cádiz CF Manu Vallejo explica por qué se unió al Racing de Ferrol

Manu Vallejo salió del Cádiz CF en verano de 2019 con destino al Valencia y por más que se ha especulado en más una ocasión con su regreso al conjunto amarillo, la realidad es que nunca ha llegado a concretarse.

El chiclanero ha pasado por cinco equipos desde que salió del Cádiz CF (Valencia, Alavés, Girona, Oviedo y Real Zaragoza) y en agosto de 2024 abre una nueva etapa en el sexto tras firmar uan temporada por el Racing de Ferrol, uno de los rivales del cuadro amarillo en Segunda División.

El atacante fue presentado con los gallegos el lunes 26 de agosto y no dudó en señalar que en A Malata espera recuperar su máximo nivel después de unas campañas sin demasiada regularidad.

"Vengo buscando la confianza y la regularidad para sacar mi mejor fútbol. Llevo un tiempo en el que me falta la confianza de competir y sentirme importante, y creo que este es un buen sitio para recuperarla", manifestó.

En este sentido, el ex futbolista del Cádiz CF agradeció la "confianza" que le ha mostrado el técnico racinguista Cristóbal Parralo, quien ya le dio los primeros minutos en el partido del pasado sábado contra el Granada.

"Esto es fútbol y para un entrenador puede ser sí y para otro puede ser no. El fútbol va por muchos factores, en el Girona era no y aquí es sí. Vengo al Racing con ganas de recuperar todo mi fútbol, creo que éste es el sitio adecuado para ello", incidió.

Vallejo acumula una dilatada trayectoria en el fútbol profesional, en el que acumula 147 partidos (68 de ellos en Primera). En la última temporada, con el Real Zaragoza, jugó 29 partidos en LaLiga Hypermotion.

"Me veo bastante identificado con las señas del club. En el poco tiempo que llevo aquí, me he dado cuenta de que el Racing es un gran club, además de tener un vestuario que es una familia. Todos tenemos claro que para conseguir buenos resultados hay que basarse en eso", subrayó.

El mediapunta, que también se ofreció para jugar como extremo izquierdo, mostró su gusto por la propuesta futbolística de su nuevo equipo: "Creo que somos un equipo dinámico, que juega mucho para atacar, que llega mucho a campo contrario y que crea muchas ocasiones. Yo en ese juego me siento muy cómodo", concluyó.