Etxeberria: "Hemos minimizado a los jugadores del Cádiz"

El entrenador del Eibar se congratulaba del triunfo de su equipo ante el Cádiz CF (1-0). Joseba Etxeberia saca una buena lectura del oficio de sus pupilos.

"Estoy contento por la victoria y sobre todo por cómo ha sido. Hemos visto un Eibar sólido que ha dado un paso al frente respecto a los últimos partidos. No podemos meter ritmo competitivo desde la rabia del otro día. Cuando la situación no es buena y el juego tampoco, el uno a cero es un resultado corto pero en este partido no nos han sometido y no hemos estado en la cueva. El equipo ha sabido transitar, cuando hemos atacado nos hemos quedado tiempo en el campo contrario. A través de los resultados vendrá la confianza, pero creo que en ese proceso de mejora tienen que venir los resultados".

Ambición de sus pupilos. "Me quedo con la seguridad defensiva siempre y sin renunciar al dos a cero. Hemos tenido otros partidos en casa que hemos acabado mal pero defendiendo bien somos mejores de cara a buscar también otro gol. Hemos tenido ocasiones para ampliar el marcador, pero sobre todo me quedo con la solidez del equipo. Es un punto de partida para que el equipo crezca y mejore", explicaba.

Buen trabajo del Eibar para frenar al Cádiz CF. "Hay que seguir haciendo las cosas bien, teniendo un punto de partida competitivo dando sensación de hambre. Pero repito, esto no puede ser a raiz de la rabia de un mal partido, debe ser la exigencia de cada encuentro. Hemos empujado más hacía delante y en situaciones de campo abierto hemos estado muy bien. Al final hemos logrado una victoria importante. El equipo ha ido transmitiendo buenas sensaciones todo el prtido. Hemos minimizado a los jugadores del Cádiz".