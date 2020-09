El mal estreno del Cádiz CF que confirma sus carencias

La derrota del Cádiz CF frente al Osasuna en la puesta de largo del conjunto amarillo en Primera División supone todo un golpetazo que lo sitúa en la cruda realidad. Tardó sólo diez minutos en verse por debajo en el marcador en su primer encuentro en las alturas después de 5.227 días de ausencia.

El club regresa a la élite pero no parece destinado a disfrutar sino a sufrir de lo lindo, como quedó de manifiesto en la cita inaugural de la temporada 2020/21.

El varapalo sólo es un aviso porque se trata de un partido, el que abre el telón del curso. No es que salten las alarmas, ni mucho menos, aunque la derrota fue ante un contrincante que también está llamado a batallar por la permanencia. La incógnita es que sucederá cuando enfrente estén los gigantes. El baile empieza de aquí a nada: Sevilla en la tercera jornada, Athletic de Bilbao en la cuarta, Real Madrid en la sexta...

Perder, y más al principio, tiene un lado bueno si vale de aprendizaje. Cuanto antes afrontes la realidad, mejor, siempre y cuando busques una solución al problema. Y la solución pasa por el aterrizaje de varios refuerzos que eleven el nivel. O eso o el Cádiz CF puede durar en Primera menos que una tarta en un cumpleaños.

Si algo queda claro es que el Cádiz CF no tiene pinta de poder llegar muy lejos con este equipo, ni siquiera a una 17ª posición que sería una bendición. Es un equipo de Segunda con el disfraz de Primera. La alineación, con la única novedad de Negredo, fue la que hace unos meses jugaba en el escalón de plata, incluso con algunos jugadores que tenían el papel de suplente.

Necesitaría el Cádiz CF una plantilla casi nueva para poder competir en Primera División con unas mínimas garantías. Como eso es imposible, el club está abocado a hacer un esfuerzo para al menos apuntalar las líneas. Tiene hasta el 5 de octubre para concretar salidas y entradas.

Los últimos movimientos son fundamentales para terminar de diseñar un plantel que alimente la esperanza.El cuadro gaditano era el número uno aplicando su método en Segunda A hasta el extremo de dar el ansiado salto a Primera, pero no ha tardado en comprobar que en una categoría superior hay rivales que emplean el mismo sistema pero con una versión muy mejorada.

La escuadra navarra destrozó a los amarillos con dos golpes certeros sin hacer nada del otro mundo. Orden, derroche físico y aprovechamiento del error ajeno. Eso sí, con brochazos de calidad que no posee el inquilino del todavía denominado estadio Ramón de Carranza.

Los errores penalizan, y ahora más que nunca. El Cádiz CF concedió dos regalos y no le hicieron ninguno. Cuando el oponente no falla, hay que inventar es cuando salen a relucir las carencias. Generó escaso sufrimiento al rival, al que tampoco fue capaz de forzar errores determinantes.

El Osasuna tuvo un partido muy plácido. El Cádiz CF, muy blandito en las zonas decisivas, sólo creó peligro con disparos lejanos porque en el área contraria pecó de inocencia. Y en la suya, también. No logró dejar la portería a cero y ni tampoco batir la del adversario. No debe demorar en demasía el conjunto amarillo la adaptación a la exigencia de la máxima categoría para no verse alejado del objetivo a las primeras de cambio.