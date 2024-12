Espino cuenta cómo se sintió en Cádiz y mira al Real Madrid

Luis Alfonso 'Pacha' Espino, ex futbolista del Cadiz CF y actual lateral izquierdo del Rayo Vallecano, asegura a Efe que el Real Madrid está "echando de menos" al alemán Toni Kroos, un futbolista que "hacía jugar" a su equipo, y opinó que, aunque Kylian MBappé le parece un gran jugador, prefiere a otros que "juegan más con el balón en los pies".

El Rayo Vallecano, situado en duodécima posición de la clasificación con 19 puntos, recibe esta jornada al Real Madrid, segundo con 36, a dos del liderato que ostenta el Barcelona.

El derbi, siempre especial para la afición del Rayo, también es ilusionante para 'Pacha' Espino, que ya ha jugado en nueve ocasiones contra el Real Madrid. Solo en una, en la primera, pudo celebrar una victoria. Fue el 17 de octubre de 2020, con el Cádiz CF, cuando ganaron 0-1 en el Santiago Bernabéu. El jugador uruguayo llegó al fútbol español cuando recaló en el conjunto amarillo en enero de 2019 y sumó 150 partidos oficiales hasta que se marchó al cuadro franjirrojo cuando acabó su contrato el 30 de junio de 2023.

P: ¿Cómo llega el equipo a este derbi?

R: Bien, con ilusión. Como siempre que te enfrentas a un equipo como el Real Madrid en nuestra casa. La victoria del otro día contra el Valencia nos dio motivación y también el partido de Copa, frente a Unionistas, al que dimos la vuelta en el marcador, más allá de que fuera un rival de inferior categoría.

P: ¿Se quitaron un peso de encima ganando al Valencia tras la mala racha?

R: Más que peso fue un alivio. Necesitábamos la victoria porque estábamos haciendo las cosas bien pero no teníamos suerte. Contra el Valencia no fue el mejor partido ni el que tuvimos más ocasiones de gol pero terminamos ganando. Ganar siempre te da tranquilidad más allá de cómo sea.

P: Ha superado una lesión de tres meses y medio pero ha vuelto a jugar. ¿Cómo se encuentra a nivel personal?

R: Muy bien. Estoy súper agradecido al Rayo y al cuerpo técnico. Iñigo es un técnico muy joven, que sabe mucho y está todo el rato pensando en fútbol, por lo que te hace mejorar cada detalle. Estoy tratando de dar al cien por cien y volver a sentirme futbolista por sensaciones. Jugar en Copa me vino bien aunque me sentí un poco raro. Tuve un poco de miedo, algo normal, pero por suerte pude jugar los noventa minutos y me vi bien.

P: Desde fuera, ¿cómo ve al Real Madrid?

R: Toni Kroos le daba mucho al Real Madrid. Es mi forma de pensar por todo lo que hacía. Parecía que no pero siempre estaba bien posicionado, hacía jugar al equipo y creo que esa falta la están notando un poco y la quieren suplir de alguna manera. Le están echando de menos. Están probando, a veces les cuesta, pero al final es el Real Madrid y ganan. Si te despistas un poco te ganan el partido. Y si tienes un mínimo error te ganan también.

P: Como lateral se tiene que bregar con los atacantes rivales. ¿Le gustaría cubrir a un jugador como Mbappé?

R: Me gustaría jugar contra él, pero prefiero uno que reciba más al pie. Es difícil estar cubriendo a un jugador que está todo el rato tirando líneas, jugando al espacio, tirando desmarques y más con la velocidad que tiene.

P: ¿Ve muy diferente a Vinicius de Mbappé?

R: Yo creo que sí, al menos como esta jugando ahora MBappé, que está jugando más de delantero y cayendo todo el rato a la banda y tirando desmarques. Vinicius hace todo también porque es muy completo pero es más de recibir y encararte. Si te tiene que encarar cuarenta veces lo hace. También por eso es muy difícil de defender. Por nombres tiene un equipazo.

P: Para Vallecas siempre es especial jugar contra el Real Madrid. ¿Qué recuerda del partido de la pasada temporada?

R: Recuerdo que fue una fiesta para la gente porque es un premio por todo lo que luchan y sienten el Rayo. Son partidos en los que no te puedes equivocar. Tienes que estar todo el partido al doscientos por cien porque no te perdonan. El año pasado empatamos, uno a uno, hicimos un gran partido y esa es la forma de sacarles puntos.

P: ¿Tiene relación con Fede Valverde?

R: No hemos coincidido casi nada, pero obviamente cada vez que coincidimos en un partido hablamos. Es muy cercano, muy buena gente y cada vez que nos vemos nos quedamos un rato largo hablamos.

P: ¿Cómo vislumbra ese partido del sábado?

R: Dicen que las victorias hay que visualizarlas así que espero cantar la vida pirata con la gente y yendo a casa tranquilo y con una sonrisa en la cara por un buen resultado.

P: ¿Cómo es su vida en Madrid?

R: Me gusta. La pasada temporada nos costó un poco la adaptación después de tantos años en Cádiz, dónde estábamos cómodos. Este año mejor. Tengo una niña y estamos todos bien. La ciudad es fantástica.

P: ¿Sigue la actualidad del fútbol uruguayo?

R: Cada vez que puedo lo sigo. Hay partidos que son muy tarde y es imposible por la madrugada pero trato de estar atento y mirarlo. Tengo amigos en clubes y lo sigo todo como puedo.

P: ¿Le gustaría volver a Uruguay o acabar su carrera en España?

R: Siempre digo que me encantaría terminar mi carrera en Nacional, es como un sueño, pero el fútbol es tan raro que tienes que ir año a año porque nunca sabes. Igual el año que viene me quiero volver o surge la posibilidad en cuatro años o no me quiero ir si estoy cómodo. Mis ganas son de terminar en Nacional y cerrar el ciclo pero no se sabe