Escalante encuentra equipo cuatro meses después de su salida del Cádiz CF

Gonzalo Escalante formó parte de la plantilla del Cádiz CF durante dos temporadas y media: la segunda parte de la 2022-23 y la 2023-24 y 2024-25 completas. Llegó cedido por la Lazio y tras la permanencia en Primera División, en julio de 2023 pasó a ser propiedad de la entida cadista, que pagó 2,5 millones de euros al club italiano.

El centrocampista desempeñó un papel importante en la última salvación de los amarillos, pero su rendimiento bajó notablemente en los dos cursos posteriores. En la última campaña, ya en Segunda, ejerció un rol secundario y el pasado verano, con un año más de contrato, el club decidió prescindir de sus servicios y le comunicó su despido el 31 de agosto. Se marchó con un balance de 65 partidos oficiales en los que marcó media docena de goles. Su despido, como el de otros jugadores, se enmarcó dentro de la estrategia delclub de rejuvenecer el plantel.

Escalante estaba libre desde su abrupta salida del Cádiz CF y cuatro meses después encuentra nuevo destino muy lejos del territorio gaditano. Después de salir muy joven de Boca Juniors, desarrolló su carrera entre España (Eibar, Deportivo Alavés y Cádiz CF) e Italia (Catania, Lazio y Cremonese) y ahora abre una nueva etapa en otro país en su regreso a Sudamérica.

El medio argentino de 32 años ha firmado hasta el 31 de diciembre de 2026 por el Club de Deportes La Serena, equipo perteneciente a la Primera División de Chile. Está previsto que La Liga empiece el próximo 30 de enero y finalice el 6 de diciembre.