Los equipos que están interesados en Sergio González

Sergio González es uno de los nombres propios del Cádiz CF en las últimas fechas. Llegó de Cartagena para formarse en la cantera del Cádiz CF y el pasado domingo, en el encuentro contra el Osasuna, cumplió el sueño de debutar en Primera División.

Pese a la derrota del equipo amarillo, Sergio González no olvidará su estreno en la máxima categoría del fútbol español. En el Cádiz CF siguió todos los pasos: tras terminar la etapa juvenil, pasó por Tercera y Segunda B con el filial hasta que debutó en el primer equipo precisamente en la categoría de bronce.

Todo apunta a que el canterano hará un paréntesis en el conjunto amarillo en busca de minutos en otro equipo. Renovó hasta el 30 de junio de 2023 y todo apunta a que saldrá cedido a una escuadra que milita en la categoría de plata.

Son varios los clubes que se han interesado por los servicios de un futbolista que atesora polivalencia. En el Cádiz CF se emplea tanto en la media como en el centro de la defensa. El entrenador, Álvaro Cervera, apuesta por él en dos posiciones.

Pero ahora le toca salir y queda por saber cuál será su destino como cedido en la temporada 2020/21. El Mirandés, el Tenerife y el Albacete son los más interés han mostrado en el jugador, aunque hay otros candidatos.

Dani Romera

La Cádiz CF mantiene abierta la operación salida en un mercado que genera menos movimientos que en temporadas anteriores.

El club anunció el miércoles 16 de septiembre que José Joaquín Matos se va cedido al Málaga y Javi Navarro al Albacete, en ambos casos hasta final del curso 2020/21.

El siguiente en cruzar la puerta de salida puede ser Dani Romera. El delantero jugó la pasada campaña cedido en el Alcorcón. No entraba en los planes del entrenador en Segunda División A y tampoco ahora en Primera. El almeriense sabe que no cuentan con él y lo normal es que se enrole en otra escuadra para disponer de los minutos que no va a tener en el conjunto amarillo. La categoría de plata será su destino.

El delantero ni siquiera formó parte de la expedición cadista que estuvo varios días en Marbella pocos días antes del comienzo del campeonato. Su salida es cuestión de tiempo y ahora parece más cercana que nunca.

Todo apuntaba a que el ariete iba a residir en Galicia esta temporada porque pujaban por él el Lugo y el Deportivo de La Coruña. Pero el mercado da giros continuos y todo puede variar de un día para otro, como parece que sucede en este caso.

De hecho, Dani Romera está cerca de unirse al proyecto de la Ponferradina en Segunda A. Le queda uno año más de contrato con el Cádiz CF y todo apunta a que se irá libre, aunque la entidad del estadio Carranza se guardaría una parte de los derechos económicos en caso de un futuro traspaso. Algo similar a la salida de Brian.

El atacante llegó al equipo gaditano en el ejercicio 2017/18 cuando le fichó procedente del Barcelona B, con el que había anotado 18 tantos la campaña anterior hasta el punto de desempeñar un papel relevante en el ascenso del cuadro azulgrana a Segunda.

La temporada 2027/18 la pasó completa en el conjunto gaditano a las órdenes de Álvaro Cervera y marcó cuatro goles. En el curso 2018/19 tuvo menos oportunidades aunque marcó dos tantos en la primera vuelta antes de salir cedido al Rayo Majadahonda en el mercado de invierno.

Si no se produce un nuevo giro, esa vez será la salida definitiva de Dani Romera del Cádiz CF, que se hará cargo de una parte de su ficha, ya que la Ponferradina no puede asumirla en su totalidad.