El entrenador del Mallorca habla del Cádiz CF antes del partido contra el Sevilla

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, concede la máxima importancia al partido que su equipo disputará este lunes 22 de abril en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, porque puede marcar el futuro del club. El técnico se refirió al Cádiz CF en un momento de la rueda de prensa que ofreció el domingo.

"En Sevilla, nos estamos jugando nuestro futuro en Primera División, nada más y nada menos", remarcó el técnico mexicano.

"Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Nos faltan puntos para afrontar el tramo final del campeonato con más tranquilidad, pero nunca hemos estado en descenso en más de 70 partidos", aseveró Aguirre en la rueda de prensa previa a la jornada trigésima segunda de Laliga EA Sports.

El Mallorca afrontará el choque ante el Sevilla con seis puntos de ventaja sobre el Cádiz CF, próximo rival de los bermellones en el Nuevo Mirandilla y que marca la frontera del descenso.

"Es cierto que el Cádiz CF perdió (4-1 en Girona), pero no me gusta depender de nadie. Tengo que hacer mi trabajo, no que te lo hagan los demás. Hay que sumar más puntos para quedar en Primera y por diversas circunstancias todavía no lo hemos hecho", admitió el preparador del cuadro balear.

"En las salidas (una solo victoria a domicilio ante el Celta) no hemos tenido claridad ni hemos sido capaces de ser mejor que el rival. El último tercio nos condena, llevamos una producción muy pobre en ataque. Nos ha faltado la definición, el último pase y esto no atañe solo a los delanteros, es a todo el equipo. Y yo soy el máximo responsable de todo eso", añadió.

Aguirre insistió en que "sin técnica no hay táctica que valga. Lo hemos probado todo, lo trabajamos, pero nos ha faltado ese balance para estar más organizados en el último tercio, donde llegas al fondo, ocupas el área y ahí eres libre para intentar una gambeta o probar mecanismos ofensivos. Admito que soy pesado con la definición, que es una cuestión de rachas, pero estoy muy contento con mi equipo", precisó el técnico mallorquinista.

El entrenador de Ciudad de México se refirió, finalmente, al Sevilla. "Ha mejorado y es muy reconocible, como todos los equipos de Quique (Sánchez Flores). Juegan de una manera muy ordenada y son solidarios. Tendrán el apoyo de su gente, pero nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias", valoró Javier Aguirre.