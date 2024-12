El entrenador del Elche se refiere a la crisis del Cádiz CF

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró este jueves 5 de diciembre, en rueda de prensa, que cuando un equipo está bien a nivel deportivo y anímico "todo fluye" y le apetece "competir", a pesar del poco descanso y tiempo de preparación para afrontar el compromiso del sábado ante el Cádiz CF de la 18ª jornada de Liga.

El preparador vasco receló del mal momento por el que atraviesa el conjunto cadista, con problemas en la Liga y apeado de la Copa del Rey, y afirmó que el Elche debe afrontar el partido "con los cinco sentidos".

Sarabia aprovechó para realizar un llamamiento a la afición para este partido y pedir su ayuda "porque vamos a necesitar de todos".

"Es un día importante, estamos en uno de los mejores momentos de la temporada y quiero pedirle a la afición que venga a vivir este partidazo", señaló el preparador, que recordó que el Cádiz CF "es uno de los grandes, con futbolistas capacitados para ganar a cualquiera".

"Están en una situación complicada que no esperaban, pero no tenemos ningún tipo de relajación ni exceso de confianza", dijo Sarabia, quien no se atrevió a valorar si la eliminación en la Copa convierte en más peligroso al Cádiz CF.

"Ganar suele alimentar el estado de ánimo y las derrotas te hacen perder la confianza", explicó el vizcaíno, quien precisó que está únicamente enfocado "es estar cerca de nuestra mejor versión, porque si lo hacemos tendremos muchas opciones de ganar".

Sarabia, que mostró su decepción por la decisión del Comité de Competición por mantener la sanción a Nico Fernández, confirmó las bajas de Bambo Diaby y Elbasan Rashani para el partido del sábado, si bien adelantó que la próxima semana ya podrían recibir el alta.

El técnico admitió que las bajas de Nico Fernández y Febas, sancionados, trastocan sus planes, pero se mostró convencido de que cuenta con recursos suficientes en su plantilla para reemplazarlos.

Sarabia confió en ver ante el Cádiz CF un equipo "valiente, que juegue con pasión y sea agresivo con y sin el balón" que juegue para ganar "con inteligencia y corazón" para transmitir a la afición ilicitana.

El técnico vasco también se refirió al mercado invernal al señalar que no intuye que se vayan a producir muchos cambios en la plantilla.

"Estaría encantadísimo de que fuéramos los mismos si somos capaces de subir el nivel cada uno de nosotros. Si hay algo serán pocas cosas y muy concretas. Estoy contento con todos los jugadores, el rendimiento que dan y la competencia interna que hay", concluyó.