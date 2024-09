El entrenador del Cádiz CF opina de la oleada de destituciones de técnicos en sólo seis jornadas

El entrenador del Cádiz CF, Paco López, ve cómo su equipo va de menos a más en el arranque de la temporada 2024-25 a la espera de la entrada en una buena racha de victorias que haga posible un salto en la clasificación.

El técnico cadista trabaja a diario con la plantilla y no pierde de vista la actualidad en el mundo del fútbol, en especial la Segunda División. Después de sólo seis jornadas de Liga, ya se han producido tres despidos de entrenadores. El primero en cacer fue Óscar Cano en el Tenerife, le siguió Guillermo Abascal en el Granada y el caso más reciente es el de Abelardo Fernández en el Cartagena tras la derrota ante el conjunto amarillo.

Paco López tiene clara su opinión sobre la tempranera destitución de técnicos. En declaraciones al diario deportivo Marca, el inquilino del banquillo cadista dice sin rodeos que "falta mucha paciencia. Esto es una locura. Pero como no depende de nosotros, tenemos que convivir con ello".

El actual preparador del Cádiz CF sabe de sobra cuál es la realidad: "Sabemos de la urgencia de conseguir resultados y que vivimos de esto. Únicamente vivimos de eso y no todos podemos ganar". Reconoce que el gustaría que hubiese más paciencia, aunque "no depende de nosotros y no lo podemos cambiar".

Por otro lado, sobre su expulsión justo después del pitido final ante el Racing de Ferrol (la primera desde que es entrenador), Paco López considera que "me pareció muy injusto. Solamente por levantar el brazo y decir 'venga ya'". La cartulina roja le costó una sanción de dos partidos. El segundo lo cumplirá el sábado 28 de septiembre en el encuenro ante el Eldense que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla.

"Los árbitros también tienen emociones y tienen que controlarlas. En mi caso fue un calentón del árbitro. Estoy convencido de que si lo analiza, no me hubiese sancionado. Tenemos que ayudar a los árbitros, pero también tienen que analizar y conocer a los entrenadores", añade el técnico cadista.