El entrenador del Cádiz CF explica qué espera del mercado de invierno

Cádiz/El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, ha anunciado la intención de hacer retoques en la plantilla en el mercado de invierno. La prioridad es dar salida al menos a cuatro jugadores (falta por definir quiénes son los afectados) y realizar incorporaciones en un número que aún está por determinar.

El entrenador del conjunto amarillo, Gaizka Garitano, fue preguntado por el mercado de invierno durante la rueda de prensa que ofreció el sábado 22 de diciembre en la previa del partido contra el Almería. El técnico habló sin rodeos y dijo de manera muy clara que "hay gente que tiene que salir, hay muchos jugadores".

Garitano dijo que una vez que los futbolistas lesionados estén recuperados y disponga de la totalidad de la plantilla, "hay jugadres que tienen que salir". Pero apuntó algo más: "Habrá que traer alguno para compensar la plantilla e intentar en la segunda vuelta hacer un equipo más al gusto del entrenador de ahora o de las necesidades que se vean después de la primera vuelta. Es algo que hacen todos los equipos. Pero ahora estamos centrados en el partido del domingo".

Después del encuentro ante el Almería, llegará un largo parón de tres semanas que servirá para hacer una minipretemporada. "Eso está claro porque esta semana la hemos dedicado a preparara los partidos sin casi tiempo más que para ver vídeos y táctica. Esos veinte días días que tenemos luego debemos trabajar fuerte para el equipo tenga buen tono físico.

Sobre cuándo quiete tener la plantulla definida, el preparador cadista tiene claro que los tiempos del mercado no se puede manejar. "Los tiempos el entrenador, el club y los jugadores que entran o salen no se ponen de acuerdo. En el mercado no manda nadie, sino las circunstancias. No lo controla nadie ni es culpa de nadie, es el mercado, en todos los sitios es igual".