El entrenador del Cádiz CF se la empieza a jugar

El Cádiz CF no sólo no termina de carburar sino que va a menos en las últimos tiempos. El balance desde el comienzo de la temporada 2024-25 no es nada bueno y el de las últimas jornadas es aún peor.

El conjunto amarillo presenta una cuenta de 10 puntos de 27 en nueve capítulos, Ha dejado escapar 17 con un recorrido de dos victorias, cuatro empates y tres derrotas. Pierde más partidos de los que gana y acumula en total siete duelos sin vencer.

La trayectoria se deteriora aún más en los tres últimos tres compromisos en los que no ha conocido el triunfo y ha sumado un solo punto de nueve con una equis y dos varapalos.

La marcha errática del Cádiz CF coloca en una situación delicada a Paco López. Los entrenadores dependen de los resultados y los que cosecha el equipo no son los esperados para un supuesto aspirante al ascenso a Primera División.

Los marcadores no terminan de ser favorables ni tampoco las sensaciones que ofrece un conjunto que sufre las consecuencias de su extrema debilidad en la tarea defensiva. Es el segundo más goleado del campeonato (16) y el que más tantos recibe como local (10). De hecho, no conoce la victoria en el estadio Nuevo Mirandilla.

El camino del Cádiz CF es el de un equipo que vive muy cerca de una zona de descenso (en la 16ª posición a un solo punto de la 19ª) a la que puede caer en cualquier momento si no endereza el rumbo con prontitud. Poco después del empate (2-2) ante el Málaga cuando la victoria parecía estar en el bolsillo, el 'míster' señaló directamente a sus jugadores cuando aseguró que los errores individuales impidieron la consecución del triunfo en casa.

El preparador cadista trabaja a diario con su plantilla para tratar de remontar el vuelo. La presión es máxima para los jugadores y para el propio técnico. El partido contra el Racing de Santander correspondiente al décimo episodio liguero adquiere mayor importancia de la normal debido a la mala marcha de los amarillos, que no pueden volver a fallar en casa el próximo domingo 20 de octubre (desde la dos de la tarde) frente al líder del torneo. Ganar es una obligación.

El entrenador empieza a estar contra las cuerdas. Si no hay una reacción inmediata, su puesto puede correr peligro. Si el Cádiz CF no da un paso al frente y baja a posiciones de descenso, Paco López pasaría a estar entre las espada y la pared. El club demuestra en los últimos años tener paciencia con los técnicos, pero se podría ver abocado a tomar una decisión drástica si la situación se vuelve insostenible.