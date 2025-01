El entrenador del Cádiz CF anuncia una importante novedad sobre Melendo

Cádiz/El Cádiz CF afronta la recta final de la preparación el encuentro frente al Mirandés programado para el lunes 27 de enero en el estadio Nuevo Mirandilla (a partir de las ocho y media de la noche). En la rueda de prensa que Gaizka Garitano ofreció el sábado a modo de previa, fue preguntado por el mercado de invierno y por el estado de algunos futbolistas.

El entrenador contó que Fali no se ha ejercitado con sus compañeros durante esta semana. "Está renqueante aunque no tiene fractura y sí un golpe fuerte, a ver cómo evoluciona". En cualquier caso, el central no estaba disponible para el partido de la 24ª jornada de Liga al tener que cumplir sanción federativa por acumulación de amonestaciones (vio la décima cartulina de la temporada en el envite contra el Eldense).

Con quien sí puede contar ya el técnico es con Óscar Melendo. El medio de vocación atacante se ha entrenado esta semana con el grupo y Garitano anunció que entrará en la convocatoria (salvo contratiempo de última hora, ya que queda una última sesión antes del partido). Preguntado si Melendo va a salir en el mercado de invierno, no descartó que se quede ni que se marche, por lo que las dos opciones están abiertas.

El 'míster' cuenta con Melendo "como uno más". Indicó que es un jugador con mucha calidad que "es susceptible de quederse o salir si el club lo considera oportuno". Con el mercado invernal en plena actividad, no descartó nada de ningún integrante de la plantilla. "Todo el mundo puede salir si hay traspaso… a la hora de hablar de nombres la experienca me dice que hay que estar abierto a todo".

De Melendo dijo que "es un magnífico futbolista, el problema que ha tenido es que ha estado lesionado seis meses. En cuanto entrene puede ser un jugador importante, es diferente y por su calidad que nos pueda dar mucho. Lo importante es que esté bien".

Garitano dejó claro que los asuntos del mercado los "lleva el club", a la vez que recalcó que el cuerpo técnico "sólo tiene tiempo para preparar los partidos y ahora toca estar centrados en el que tenemos contra el Mirandés".