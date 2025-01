El entrenador del Cádiz CF abre la puerta de salida a un jugador

Cádiz/El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, fue preguntado por el mercado de invierno durante la rieda de prensa que ofreció el viernes 10 de enero a modo de previa del encuentro ante el Levante que se disputa el domingo 12 en el estadio Nuevo Mirandilla y supone la primera cita de la segunda vuelta de la Liga.

El técnico tiene claro que se van a producir más movimientos en la plantilla. "Los partidos te van diciendo quién va a jugar más o menos", indicó antes de subrayar que "tiene que haber salidas" a la vez que resaltó que "en alguna posición estamos cojos y hay que reforzarla" sin mencionar cuál. Dijo que "los partidos de enero" servirán para ver "quién sí y no" (en referencia a los futbolustas) y los jugadores pueden reinvidicarse". Insistió en que tiene que haber salidas y entradas durante el periodo invernal de inscripciones.

Sobre los nuevos fichajes acometidos con celeridad (Iker Recio y Mario Climent), Garitano expuso que el club ya estaba trabajando "antes de mi llegada" y aseguró que se hace una labor en grupo. "Hemos tendio reuniones, he expuesto las necesidades que tenemos. Se trabaja en conjunto. Ha que ver quién puede salir y las posiciones que pueden verse reforzadas. El mercado en este tiempo no es nada fácil, no es fácil sacar jugadores de otros equipos".

Sobre la ausencia de Tomás Alarcón en el partido amistoso contra el Alético Sanluqueño, el preparador cadista reconoció que obedeció a una "decisión técnica". Explicó que tuvo que hacer un descarte ante los numerosos efectivos que tiene en la plantilla. Aunque no lo dijo abiertamente, dejar fuera de un amistoso a un jugador esa abrirle la puerta de salida.

"Hoy hemos entrenado 24 jugadores de campo, hay otros que están baja y los porteros… en total 31 jugadores". En Sanlúcar "intentamos cuadrar ara 45 minutos para cada uno y hay chicos el filial que vienen bien como Moussa, que está siendo titular, Borja… hay que verlos y darles oportunidades. No podemos estar con 28-30 jugadores y hay que tomar las decisiones pertinentes".

"Se ha hablado con jugadores para las salidas, pero con respeto máximo a todos, eso es importantísmo, trato a todos por igual, que todos tenga derecho a entrenar y demostrar que puede tener sitio en el equipo", resaltó Garitano para rematar con la idea repetida de que "hay que intentar que salga gente".