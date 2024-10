La encrucijada del canterano del Cádiz CF Julio Cabrera: sin minutos ni el primer equipo ni en el filial

El Cádiz CF confeccionó una plantilla descompensada en el mercado de verano. Desde que certificó el descenso a Segunda División hasta el final del periodo de inscripciones, tuvo tiempo de sobra para dar forma al grupo de jugadores que estaba llamado a pelear por el objetivo del ascenso.

El plantel quedó desequilibrado con un exceso de centrocampistas (siete hombres para la media) y un solo efectivo para el lateral izquierdo: José Joaquín Matos. Esa posición quedó coja y la solución de la dirección deportiva fue hacer fijo en el primer equipo al canterano Julio Cabrera.

A la vista está que esa medida no parece contar con la aquiescencia de Paco López. El entrenador demuestra con hechos que a día de hoy no cuenta con el olvereño de 21 años. Tiene ficha del filial (el dorsal 33) pero trabaja a diario con el primer equipo y ha entrado en la convocatoria de ocho de las nueve fechas ya tachadas del calendario. Pero no pasa de tener una plaza en el banquillo.

La realidad es que Julio Cabrera no tiene minutos. Cuando no juega Matos por decisión técnica, lo hace Iza Carcelén. Cuando hace un movimiento, el preparador cadista se inclina para la izquierda por un lateral derecho.

El canterano parece que paga la deficiente planificación del club (fichó sólo a un lateral zurdo) y se encuentra en tierra de nadie. No hay mayor recompensa que llegar al primer equipo, pero todo hace indicar que se debe a una decisión forzada más que a una apuesta de verdad por un futbolista de la cantera. No juega ni con el primer equipo ni con el filial. Cero minutos desde que empezó la temporada. Lo peor que le puede pasar a un futbolista es no jugar y eso es lo que le está pasando a pesar de su juventud.

Julio Cabrera debutó oficialmente con el Cádiz CF en el duelo de la Copa del Rey contra el Badalona Futur de la pasada campaña 2023-24. Es su única participación hasta la fecha y quizás tenga una nueva oportunidad, la primera del presente curso, en la próxima cita copera con el Real Jaén a finales de este mes de octubre.