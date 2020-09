Los actos de presentación y recepción de los equipos para la LXVI edición del Trofeo Carranza, que jugarán el Cádiz CF y el Atlético de Madrid, se celebraron el jueves 10 de septiembre en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cádiz, donde José María González, alcalde de la ciudad, recibió a los clubes y asistentes.

Fue el propio José María González el que comenzó destacando que "seguro que esta es la presentación más extraña y nos obliga a unir dos actos en uno solo y además casi en familia". Agregó que "la cita es especial porque no habrá gente en la grada, pero el Trofeo está vivo y sigue atractivo. Doy la bienvenida y agradezco la presencia a todos".

El acto fue conducido por José Grima, director de comunicación del Cádiz CF, que fue dando paso a los diferentes momentos que tuvo el acto en su totalidad.

Inicialmente se descubrió el cartel, obra de Antonio Caro, responsable de proyectos de la Fundación CCF e integrante del área de Marketing de la entidad cadista. El cartel une el mar de Cádiz con el Juan Sebastián Elcano.

La presentación de la LXVI edición del Trofeo Carranza corrió a cargo de Liam Robinson, hijo del mítico jugador de fútbol y exconsejero cadista Michael Robinson, recientemente fallecido.

Robinson comenzó afirmando que "me llena de orgullo estar aquí hoy porque siento que estamos huérfanos de buenas noticias. Esta presentación es esencial tanto para el club como para todos".

Recordó a Alfredo Relaño y también mencionó la anecdótica situación de los orígenes de Robinson, pero la realidad "es que mi padre encontró aquí su sitio". Agregó que "soy el hijo de una persona que fue alguien y voy a compartir algunas de sus historia y la historia de amor con el Cádiz CF".

"Una de las cosas que más me gustaron de mi padre es que no buscaba tener la razón y sí hacer lo correcto", indicó y además explicó que "era una persona tímida que huía ser el centro de atención y eso lo viví aquí. La primera vez que estuve en Cádiz yo tenía unos 8 años y me sentí intimidado por tanto cariño recibido. No entendía tanto abrazo y de vuelta a Madrid le pregunté a mi padre que quién era".

Por otro lado, "es inolvidable cuando fue Rey Mago, concretamente Baltasar. Fue una noche que pudimos disfrutar todos en familia y pocas como esas tuvimos".

Fue sincero al manifestar que "mi padre no fue una persona de alardear. Nos enteramos por la prensa que se había hecho consejero del Cádiz CF y me dijo… Esto es algo distinto. Ya lo entenderás". Añadió que !siempre tuvo una mirada o una palabra para Cádiz".

Este es un año especial: "El Liverpool gana la Premier y el Cádiz CF sube a Primera".

Liam prosiguió en su alocución que para su padre fue especialmente emotivo cuando en "el año 2018 fue nombrado hijo adoptivo de Cádiz. Se emocionó y me llamó porque ya era de aquí".

"Quiero daros las gracias por adoptar a un forastero y por hacerle partícipe de esta ciudad y a este club por el cariño que nos habéis dado. No dudéis que estará en la grada con su pancarta ‘árbitro guapetón’. Ahora entiendo qué es ser del Cádiz y con vosotros nunca caminará sólo", dijo emocionado en el epílogo de su intervención.

Por otro lado, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, intervino en directo en acto de manera telemática el Atlético y se mostró "encantado por jugar el prestigioso Trofeo Carranza y estaremos encantados por estar ahí y saludaremos a todos en un año tan bonito como este que ha contando con un magnífico ascenso".

José Mata Morales, gerente de la Fundación y adjunto a la presidencia de la entidad, ofreció sus valoraciones y afirmó que "es un año muy especial porque celebramos el 66 Trofeo Carranza. Este es un año particular porque el Trofeo ha superado lo que no ha superado nadie: se han suspendido eventos, ferias, Carnaval, Semana Santa, pero el Trofeo Carranza sí ha seguido presente un año más". Agregó que "el Trofeo se lo ha ganado por tener tanto prestigio, aunque faltará lo más importante que es nuestra afición".

Por otro lado, agradeció a Liam "sus palabras y el habernos puesto la piel de gallina. Ha estado muy natural y ha representado a Michael Robinson, nuestro hijo adoptivo". Además, dio la bienvenida al Atlético de Madrid y su participación altruista en el evento, a la vez que agradeció al Ayuntamiento el haber apostado un año más por el Trofeo.

Finalmente, José Mata destacó la figura del presidente, Manuel Vizcaíno, "que ha organizado un Trofeo en una situación problemática que viene a reforzar nuestra marca. El Trofeo se podría haber no celebrado, pero en el Cádiz CF no nos gusta lo sencillo y mucho menos a nuestro presidente Manuel Vizcaíno".

El alcalde cerró el acto afirmando que "felicitamos al Cádiz por el Trofeo y aquí lo tenemos; a la vez que agradecemos al Atlético de Madrid su esfuerzo por estar aquí. El martes disfrutaremos el Trofeo sin fiesta en la grada y en los alrededores, pero regresar es ganar y mantener el Trofeo ya es vencer". Agregó que "hemos hecho un esfuerzo todos porque cuando se ama algo el esfuerzo sale solo y no supone un sacrificio. Todos amamos el fútbol y por eso lo cuidamos".

Y también aportó en su cierre que "el Cádiz CF, el cadismo, la ciudad y la provincia están en Primera. También nos necesitaba LaLiga y el fútbol español".