Una embajadora del Barça en el Cádiz CF

El Cádiz CF femenino llegó a un acuerdo el pasado mes de julio con la jugadora Laura Tomàs para que se uniera a la plantilla amarilla. La centrocampista llegaba procedente de la UD Logroñés y se convirtió en el tercer fichaje del equipo para la actual campaña en Primera Nacional.

Laura Tomás, que tiene 26 años, nació en Tarragona y llegó al Cádiz CF procedente del conjunto riojano, equipo que la pasada temporada militó en el grupo 2-A de la Primera Nacional. Su posición natural es la de mediocentro y en el Logroñés jugó 16 partidos y marcó seis goles. La jugadora catalana se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona, club en el que terminó su etapa en el filial la temporada 2012/13.

Análisis del arranque de la temporada. "He visto al equipo bastante bien. Es un grupo que no conocía. Tanto yo como mis compañeras estamos trabajando muy duro desde el la pretemporada. Nos queda mucho por hacer. Creo que van a llegar cosas bonitas". Laura Tomàs ve cambios en lo que había conocido antes de recalar en el Cádiz CF. "El tema del vestuario. Estamos muy unidas. La mayoría somos nuevas, pero nos estamos adaptando muy bien. La competición también es diferente a la que estoy acostumbrada a jugar", añadiendo que "somos muchas nuevas y las que están aquí de otros años nos han puesto las cosas muy fáciles". "Hemos formado un buen grupo".

"¿El ascenso? No sé si me lo llego a imaginar; seguro que sería una pasada y estoy deseando vivirlo"

La centrocampista admite que está "muy contenta de estar aquí, tanto en esta ciudad como en este club". "Lo poco que he visto me ha enamorado." El estilo de juego "es totalmente diferente, pero me identifico mucho más con este estilo que quiere el míster y el cuerpo técnico". "Todavía nos queda para llegar a nuestro nivel máximo. Creo que estamos en el buen camino. ¿El ascenso? No sé si me lo llego a imaginar. Estoy seguro que sería una pasada. Estoy deseando vivirlo".

No tiene dudas la jugadora del Cádiz CF femenino de la idea en el terreno de juego. "Es clara, tanto para mí como para mis compañeras. Hay que sacar los partidos y los puntos. Hay que dejárselo todo en el campo. Intento transmitir mi experiencia. Primero se tiene que defender, y después, si puedo, llegar al área, que me gusta mucho". Y aporta su visión sobre el objetivo: "No hay que pensar mucho en ello. Hay que ir partido a partido. Si trabajamos como lo que estamos haciendo, el objetivo va a llegar solo". Y agrega a título personal que "el entrenador y el cuerpo técnico me han transmitido confianza". "Espero devolvérselo en resultados en el terreno de juego. Pero más que en lo personal, me fijo más en lo colectivo. Cuando haces las cosas bien en el equipo se destacan más las acciones personales. No me he marcado ningún objetivo personal claro".