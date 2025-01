Los elogios del técnico del Zaragoza al Cádiz CF

Miguel Ángel Ramírez ve a su equipo preparado para la llegada del Cádiz CF, y está pendiente de la llegada de refuerzos en los últimos días del mercado. El entrenador del Real Zaragoza tiene la autoestima alta tras su primer triunfo el pasado fin de semana en Málaga.

A la espera de fichajes. "No sé si para este partido que ya llega estarán disponibles o no, lo que sí sé es que lo estamos intentando, aunque como dije hace una semana hay decisiones que no dependen de nosotros sino de sus clubs y del futbolista. Estamos intentando fichar y lo vamos a lograr, eso es un hecho, si puede ser para este partido, fenomenal y si no para después, que aún quedarán muchos".

Dani Gómez y Javier Martón son dos nombres que suenan para el ataque. "A mí los jugadores buenos me gusta tenerlos siempre, los que nos pueden ayudar a ser mejores los quiero siempre", dijo Ramírez.

Volver a salir triunfador, esta vez ante el Cádiz CF. "Siempre va a ser importante ganar. Da igual el motivo y el porqué, para estar enganchados arriba, para que la gente esté contenta, para todo, para nosotros... Da igual la excusa, hay que ganar y eso es lo que vamos a intentar, el salir a vencer, a ser verticales, creo que a todos los niveles y en todos los ámbitos y contextos, hay que salir a ganar. Es importante esta victoria", destacaba.

La nueva cara del Cádiz CF, según Ramírez. "Está siendo un equipo muy fiable, defensivamente sólido, que defiende juntito, en el momento en el que encuentra espacios te mata porque tiene gente arriba para ese último pase, un equipo estrecho y está siendo muy fiable y muy sólido, va a ser complicado de madurar el partido porque se está mostrando muy efectivo en ese plan".

El ambiente de las gradas, tras lo difícil que fue su estreno contra el Tenerife. "Solo espero que nosotros hagamos nuestro trabajo bien y demos motivos para que estén con nosotros, como siempre lo están. No podemos pedirle más a la afición solo que podamos hacer el trabajo para que crean en lo que estamos haciendo y sigamos creyendo todos en que podemos revertir la situación".

La ausencia de Lluis. "Tenemos a Jair que tiene el poderío de juego aéreo, Kervin también y tanto Barrachina como Hugo están demostrando que están preparados para ayudarnos. Tenemos gente de sobra para un perfil de delantero del rival o de otro. Estoy tranquilo con la gente que tenemos porque lo van a hacer muy bien".

El alta de Samed Bazdar. "Tiene que mejorar el poder estar cerca del área porque posee mucho gol. A él le gusta venir, ser un segundo punta y participar en la creación, porque no tiene la paciencia de estar esperando como los delanteros de área y estoy obsesionado con que la tenga. Tiene condiciones para que empiece a transformar su juego, tenemos que aprovecharlo porque tiene gol. No es un delantero referencia, lo sé, pero tenemos que trabajar para que lo sea, para estar más cerca del área sin que pierda lo que ya tiene".