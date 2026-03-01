Eibar - Cádiz CF, en directo

El Cádiz CF tiene en la noche de este domingo en Ipurua una prueba a la capacidad de reacción después de seis jornadas sin ganar en las que ha ido perdiendo posiciones en la tabla y crédito en el césped, lo que deja a Gaizka Garitano en una situación complicada.

El preparador cadista no puede contar con De la Rosa, que vio contra la Real Sociedad B una cartulina que le hace cumplir ciclo. El vasco tendrá que buscar el once que le pueda garantizar un nivel competitivo acorde para salir airoso de un campo y un rival que conoce a la perfección.