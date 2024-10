La durísima realidad del Cádiz CF en la clasificación: en zona de descenso

El Cádiz CF no para de jugar con fuego y empieza a quemarse. La escasa producción depara consecuencias y no precisamente positivas. La dolorosa derrota (0-1) frente al Racing de Santander el domingo 20 de octubre no hace sino prolongar la nefasta dinámica de un equipo que va a menos a medida que avanza la competición.

La décima jornada es el todo negativa para un conjunto amarillo que no detiene su caída libre. Tras no sumar en casa frente al cuadro cántabro, dependía de otros resultados para evitar dar con sus huesos en la zona de descenso.

La victoria (1-2) del Almería en el terreno del Real Zaragoza terminó de hundir a un Cádiz CF que llegaba al décimo capítulo en la 16ª posición y lo finalizó en la 19ª, es decir, en una de las plazas que conducen a Primera Federación (antes Segunda B). Con sólo 10 puntos de los 30 disputados (ha perdidos dos tercios), está empatado con el Racing de Ferrol, ubicado en el 20º puesto, y con el Deportivo de La Coruña (18º), que abre la permanencia.

El peor balance goleador (-5) conduce al equipo entrenado por Paco López a una zona de descenso en la que ya había residido en el primer y el tercer capítulo, en los albores de la temporada 2024-25. Regresa ahora a la parte baja metido en un laberinto para el que debe buscar una salida de manera inmediata.

La diferencias aún no son considerables pero poco a poco se van agrandando. El conjunto gaditano está a cuatro puntos de la parte media aunque el sector de la fase de ascenso comienza a quedar cada vez más lejos ya que está a seis puntos del sexto peldaño.

El ascenso directo, a priori el principal objetivo tras bajar de Primera División, está ahora mismo a años luz del Cádiz CF. El liderato que ostenta el Racing de Santander con 23 queda a 13 puntos cuando sólo han transcurrido diez jornadas. El segundo puesto que ahora está en manos del Mirandés con 18 puntos se pone a una distancia de ocho. La herida de los amarillos está más abierta que nunca.