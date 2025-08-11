Las dudas del Cádiz CF con Brian Ocampo

Cuando arrancó la pretemporada y se empezó a deslizar una lista con los descartes del Cádiz CF, el nombre de Brian Ocampo aparecía en muchas quinielas sin que la entidad hubiera dado datos al respecto. Pero por encima de informaciones oficiales, la realidad es que el uruguayo venía de una espiral en la que no ha terminado por despegar.

La pretemporada está finiquitada aunque el equipo amarillo siga preparándose para el estreno liguero, y esa semana previa al estreno puede traer novedades. Una vez superada la fase de entrenamientos, de concentración y de amistosos, las dudas podrían haber aparecidos sobre lo que puede dar el extremo. Gaizka Garitano pide uno que pueda actuar en las dos bandas, y eso puede ser sinónimo de que no ve a Ocampo para su proyecto.

El jugador del Cádiz CF ha tenido todas las oportunidades este verano quedando su situación lejos de la que han vivido los descartados, pero parece que todo lo bueno que puede dar con los pies sobre el verde no tiene esa continuidad cuando debe fluir bien la mente, que ha sido uno de los problemas de adaptación desde que cruzó el 'charco' el primer día.

Con un salario importante -de los mayores de la plantilla- y un rendimiento que puede generar dudas, aparece de nuevo el Alavés que ya en un mercado de invierno intentó su 'captura'. El club vasco mira a Ocampo con entusiasmo por entender que encaja en sus planes, y la cuestión es dar con una fórmula que dé lugar a su salida saliendo el Cádiz CF bien parado en lo económico, clave en una semana en la que hay que inscribir fichajes.

Brian Ocampo suma 68 partidos y tres goles en tres campañas de amarillo, dos en Primera y una en Segunda, con una grave lesión hace dos temporadas que solo le permitió disputar 14 encuentros. No ha terminado de 'explotar' como era deseo del club cuando apostó fuerte por su fichaje y este verano se presentaba como una oportunidad para convencer a Garitano, que parece no ha sido el caso.