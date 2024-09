Un día de felicidad para Rubén Alcaraz: es papá, gana el Cádiz CF y marca un gol

El mediocentro del Cádiz CF Rubén Alcaraz, atendió a los medios oficiales del club tras la victoria por 1-3 ante el CD Castellón la noche del lunes 9 de septiembre. El futbolista irradiaba alegría y no le faltaba motivos, uno en especial.

Y es que Rubén Alcaraz fue padre el día del partido y lo celebró de la mejor manera, con un triunfo y además con un gol. Una jornada redonda.

El centrocampista expresó su enorme satisfacción: "No puedo estar más feliz. He sido papá hoy, ha sido una mañana única. Quería dar las gracias al club por las facilidades para poder estar en el parto con mi mujer, gracias al equipo por brindarme esta victoria. El día ha sido redondo, un día feliz, este 9 de septiembre no lo olvidaré en la vida".

La dedicatoria la repartió en una fecha tan especial y en un momento del equipo que no era fácil: "Se lo he dedicado a mi familia y se lo quiero dedicar al grupo, que venimos de una etapa menos buena, pero creo que ha salido redondo el día".

La mejoría del grupo: "Nosotros nos vamos a dejar creer en el grupo, creemos en el míster y hoy se ha demostrado. El proceso y la mejora está ahí. Hay que ir a más porque este equipo tiene un gran potencial y esta es la línea a seguir".