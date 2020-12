El despiste de Cervera con Álvaro Giménez en Ribadumia

El partido entre el Ribadumia y el Cádiz CF de la Copa del Rey disputado el pasado jueves 17 de diciembre en territorio gallego dejó una imagen extraña.

En el minuto 89, con la eliminatoria más que resuelta a favor del conjunto amarillo y a falta de muy poco tiempo para el pitido final, Álvaro Giménez saltó al césped en sustitución de Filip Malbasic.

El cambio llamó la atención por el poco tiempo que el ilicitano estuvo en el terreno de juego. Parecía un relevo que no era necesario, pero el entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, explicó lo que sucedió.

Y lo que pasó fue que el técnico tuvo un despiste, como él mismo reconoció un días después cuando fue preguntado por ese asunto.

Cervera contó que durante la segunda parte del partido disputado en A Senra, ordenó que calentasen tres jugadores: Nano Mesa, Jairo Izquierdo y el propio Álvaro Giménez."Utilicé a Nano y Jairo (sustituyeron a Choco Lozano y Jorge Pombo en el minuto 75) y cuando me di cuenta se había pasado el tiempo".

Álvaro Giménez siguió haciendo ejercicios de calentamiento en la banda y Cervera admitió que se le fue el santo al cielo. "Seguí con el partido y me olvidé de que estaba allí".

Cuando el entrenador se dio cuenta de que el delantero llevaba un rato preparándose, fue cuando le dio entrada cuando el partido estaba a punto de finalizar. "Si no hubiese estado calentando no lo hubiese sacado", aseguró Cervera.

El Pontevedra, el próximo rival en la Copa del Rey

El Cádiz CF se medirá al Pontevedra en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El conjunto amarillo volverá a la provincia enclavada en Galicia tras tumbar el Ribadumia el pasado jueves 17 de enero.

La segunda ronda se volverá a disputar a partido único en el campo del club de menor categoría. Eso supone que el Cádiz CF viajará de nuevo a Pontevedra para citarse con un rival que milita en el Grupo 1-A de Segunda División B. El choque tendrá como escenario el estadio municipal de Pasarón después de que la escuadra local diese la sorpresa al deshacerse (2-1) en el primer cruce del Cartagana, club de Segunda A. Todo un aviso para un Cádiz CF que parte con el papel de favorito.

Aunque aún no hay una fecha oficial, todo apunta a que el encuentro quedará fijado para el jueves 7 de enero debido a que los amarillos tienen que jugar contra el Valencia el lunes 4 en el campeonato de Liga.

Se trata del primer enfrentamiento entre el Cádiz CF y el Pontevedra en la Copa del Rey, aunque los dos equipos se han visto las caras en diez ocasiones en la Liga, siempre en Segunda División. La última vez que el equipo amarillo visitó Pasarón fue en la 40ª jornada de la temporada 2004/05, con un partido resuelto con empate a uno.

El Pontevedra presenta un balance liguero de tres victorias, cuatro empates y una sola derrota. Ocupa la tercera posición de la clasificación de su grupo con 13 puntos, a cuatro del Unionistas de Salamanca, líder con 17, y dos por debajo del Deportivo de La Coruña, segundo con 15.

El conjunto gallego, entrenado por Jesús Ramos, es uno de los aspirantes al ascenso a la categoría de plata con jugadores que tienen mucha experiencia en Segunda A e incluso en Primera, como es el caso del delantero Charles, su principal referencia en ataque.

Sobresalen además futbolistas como el portero Mario (ex de Racing de Santander, Osasuna y Rayo Vallecano, entre otros) y el defensa central Xisco Campos (en el Mallorca el pasado curso en la máxima división). El técnico suele emplear un once formado en su mayoría por jugadores por encima de los 30 años, entre ellos el ex cadista Aitor Núñez. El lateral derecho formó parte del conjunto amarillo en la temporada 2012/13 en Segunda B cuando Sinergy gestionaba en club y el equipo estuvo cerca del descenso a Tercera.