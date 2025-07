Un descarte a punto de hacer las maletas en el Cádiz CF

El lateral izquierdo José Joaquín Matos está a un paso de convertirse en nuevo jugador de la AD Ceuta FC. El zaguero utrerano del Cádiz CF no entra en los planes de Gaizka Garitano, de ahí a que forma parte del grupo de descartes que no está jugando en los amistosos. La situación tiene visos de cuajar porque Matos estuvo el pasado martes reunido con Edu Villegas, director deportivo del Ceuta, aprovechando la concentración del cuadro 'caballa' en Montecastillo.

Acompañado por su representante y su esposa -tal y como publica Ceuta Deportiva-, Matos ha estado tratando con el director deportivo del Ceuta su próxima incorporación al equipo, aunque antes debe desligarse del Cádiz CF al tener contrato en vigor.

El lateral zurdo regresó al conjunto gaditano hace ahora un año después de su primera fallida etapa en la campaña 2018/19. Tras pasar por el Twente holandés, Málaga y Burgos, no pudo cambiar ni mejorar sensaciones en su vuelta al Cádiz CF, que ahora le abre la puerta. Con los amarillos disputó un total de 27 partidos, en los que logró un gol y dos asistencias. Pero la pérdida de confianza de Gaizka Garitano y la irrupción de Mario Climent desde su llegada han dejado al sevillano sin sitio en los planes del cuadro cadista.

El Cádiz CF acepta su salida para dar fuerza a su nueva política de fichajes, en busca de jugadores jóvenes y con mayor proyección, lo que trae de la mano salarios más bajos.