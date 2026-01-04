Deportivo-Cádiz CF, en directo

Primer partido del año para el Cádiz CF, que este domingo acude al feudo del Deportivo para tratar de dar la campanada. Los amarillos vienen de vencer al Castellón (2-0) en el último encuentro de 2025, por lo que pretenden seguir con la buena racha.

Después de las vacaciones navideñas y de la llegada de los dos primeros refuerzos en la segunda ventana de incorporaciones, el Cádiz CF aspira a mantenerse en la zona de fase de ascenso en la que terminó tras la última jornada. Para ello necesita vencer en tierras gallegas, lo que dejaría fuera de play-off al Ceuta.