Temporal
Incidencias de la borrasca Francis en Cádiz: cortes de carreteras y grandes acumulados de lluvia

Deportivo-Cádiz CF, en directo

En juego la segunda parte (2-1)

Primer once del Cádiz en 2026.
Primer once del Cádiz en 2026. / CÁDIZ CF
F.J. Díaz

04 de enero 2026 - 20:34

Primer partido del año para el Cádiz CF, que este domingo acude al feudo del Deportivo para tratar de dar la campanada. Los amarillos vienen de vencer al Castellón (2-0) en el último encuentro de 2025, por lo que pretenden seguir con la buena racha.

Después de las vacaciones navideñas y de la llegada de los dos primeros refuerzos en la segunda ventana de incorporaciones, el Cádiz CF aspira a mantenerse en la zona de fase de ascenso en la que terminó tras la última jornada. Para ello necesita vencer en tierras gallegas, lo que dejaría fuera de play-off al Ceuta.

También te puede interesar

Lo último

stats