Sin delantero de referencia

La delantera es uno de los talones de Aquiles de un Cádiz que si anda atascado en las posiciones bajas de la clasificación es por las dificultades para perforar la portería contraria, entre otras cuestiones. Sólo uno de los cuatro arietes que hay en la plantilla ha conseguido marcar un gol desde el inicio del campeonato de Liga: Dani Romera. Los demás aún no han estrenado su cuenta mientras el equipo se deja puntos en el camino cada fin de semana y se instala en las posiciones traseras de la tabla, a un solo paso de la zona de descenso tras encadenar siete partidos consecutivos sin conjugar el verbo ganar.

El Cádiz sólo ha marcado cinco goles en ocho jornadas, una media de 0,6 por encuentro que no da más que para siete puntos de los 24 ya disputados -una sola victoria-. Tres tantos los ha firmado un centrocampista, Álex Fernández -dos de penalti-; uno lo ha anotado un defensa, Ivan Kecojevic; y el otro el de Romera.

Mientras en la inmensa mayoría de la escuadras que componen el amplio abanico de Segunda División A los delanteros producen goles decisivos para sumar puntos y tienen un faro definido en ataque, en el equipo amarillo aún no han empezado a funcionar -según reflejan los números- y no hay un futbolista identificado como el líder en el puesto más cercano a la portería.

Una de las pruebas de que el Cádiz no cuenta con un delantero de referencia es que los cuatro que hay en la plantilla han sido titulares al menos una vez desde el arranque del campeonato. Imposible adivinar por quién apostará el entrenador, Álvaro Cervera, en el siguiente compromiso. ¿Mario Barco, Dani Romera, Carrillo, Lekic?

No hay un titular fijo en el puesto más adelantado. Porque el técnico siempre alinea de inicio un delantero. Si alguna vez han coincidido dos arietes en el campo ha sido en la recta final del partido, como en Albacete -Lekic y Romera- o el pasado domingo ante el Nástic de Tarragona -Lekic y Mario Barco-.

Tres de los cuatro delanteros en nómina no iban a formar parte de la plantilla esta temporada, pero por diversas circunstancias forman parte del Cádiz. El único que entraba en los planesal cien por cien es Mario Barco, fichado al principio del mercado de veraniego aunque a priori no para ser el delantero de referencia. Nada que ver tiene el caso de Lekic. El balcánico no estaba en la agenda pero llegó a última hora cuando no podía ser inscritos en el Reus por impedimento del límite salarial impuesto por LaLiga. Fue el control económico del órgano rector del fútbol profesional el que imposibilitó el pase de Carrillo al Reus, según reconocieron desde el club catalán.

En el caso de Dani Romera, el Almería pasó medio verano detrás del futbolista, que no hubiese visto con malos ojos jugar en el equipo de su tierra, aunque no la falta acuerdo entre los clubes impidió su salida.El que más oportunidades ha tenido en el once inicial en los albores de la temporada es Mario Barco, titular en cinco citas, cuatro de ellas en las cuatro primeras jornadas -ante el Almería, Numancia, Real Oviedo y Mallorca- y después en la séptima en la visita al terreno del Tenerife. Es el que más minuto ha estado sobre el césped, 350, si se cuenta además un partido jugado desde la suplencia.

Unas molestias físicas del navarro dieron pie a la alternancia en punta. El segundo en gozar de la titularidad ha sido José Ángel Carrillo, integrante de la alineación en el duelo contra el Albacete, el único partido en el que ha estado desde el primer pitido del árbitro. Los otros tres encuentros en los que ha participado ha salido desde el banquillo. En total, 172 minutos.

El olfato goleador de Dani Romera -autor del tanto del empate en Albacete días después de marcar en Tenerife en el choque de la Copa del Rey- le ha valido una titularidad efímera al tener que marcharse 12 minutos después del comienzo del encuentro contra el Alcorcón por una lesión en un hombro que le ha impedido estar disponible en los dos siguientes envites. Ha participado en tres choques ligueros y aunque sólo acumula 40 minutos sobre el césped es el único que ha visto puerta en el torneo liguero. Cuando estaba en su mejor momento tuvo que parar -baja en las dos últimas-.

Dejan Lekic ha sido el último ariete en tener un hueco en el once inicial. Titular en el duelo contra el Nástic de Tarragona, ha participado en tres partidos de Liga con 147 minutos.

Los cuatro delanteros tienen opciones de ser titular -en el caso de que todos estén disponibles- el próximo viernes en el importante encuentro contra el Extremadura. No hay uno que sea más determinante que otro.