Delantero libre que en su día sonó para el Cádiz CF apunta a un rival de Segunda

El Cádiz CF cerró el mercado de invierno con un balance de dos entradas y cuatro salidas. Llegaron los defensas Iker Recio y Mario Climent y se marcharon el central Cristian Glauder, los medios Tomás Alarcón y Rominigue Kouamé y el extremo derecho Iván Alejo.

El entrenador del conjunto amarillo, Gaizka Garitano, pidió refuerzos en ataque pero el club no cumplió sus deseos y no hizo más incorporaciones. La plantilla quedó compuesta por 25 efectivos pero dos de ellos son sub'23 (Mario Climent y Moussa Diakité). El club dejó dos licencias profesionales sin ocupar que puede completar con jugadores que estén libres, aunque no parece que esa su intención a día de hoy.

Hay un delantero que se quedó en paro a principios de enero y está a un paso de tener nuevo destino. Borja Bastón finalizó su vínculo con el Pachuca (México) y todo hace indicar que a sus 32 años regresa a la actividad en el balompié español.

El Cádiz CF llegó a interesarse por el ariete hace un par de años cuando estaba en Primera División y el futbolista militaba en el Real Oviedo, pero la cosa no fue a más. La entidad cadista no parece haber mostrado interés en el madrileño durante el mercado de invierno y el atacante firmará por el Granada si no se produce un giro de última hora.

El equipo rojiblanco puja con fuerza en su intento de ocupar una de las primeras seis posiciones. Aunque traspasó a Myrto Uzuni al Austin (Estados Unidos), fichó al gaditano de San Roque Stoichkov, procedente del Deportivo Alavés, y ahora va a por Borja Bastón para terminar de apuntalar la delantera. Antes de marcharse a México, el ariete estuvo tres temporadas en el Real Oviedo con una notable aportación goleadora. Marcó 42 tantos durante su estancia en el cuadro asturiano.