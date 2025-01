Un delantero se declara en rebeldía y refuerzo para un rival del Cádiz CF

El mercado de invierno da lugar para entradas, salidas y hasta situaciones polémicas. En el Cádiz CF trabajan en reducir el número de efectivos en la plantilla sin renunciar a acometer algún fichaje más además de los dos que ya ha realizado.

Se abre un periodo de posibles movimientos de futbolistas a nivel general, no sólo en el Cádiz CF. En el Granada se pueden quedar sin su máximo goleador. Myrto Uzuni, autor de 14 tantos en la primera vuelta se quiera marchar del cuadro rojiblanco, que está metido en la pelea por el ascenso. El delantero trata de forzar su salida al negarse a ejercitarse con el plantel.

El entrenador del Granada, Fran Escribá, ha desvelado que el delantero albanés Myrto Uzuni "no quiere entrenar con el equipo" porque desea salir del club en este mercado invernal, por lo que es baja para el partido de este viernes en el Nuevo Los Cármenes ante el Burgos, que abre la vigésima segunda jornada de LaLiga Hypermotion.

Escribá informó en rueda de prensa las bajas para el choque del sancionado Martin Hongla, de los lesionados Carlos Neva, Miguel Ángel Brau, Pablo Insua, Sergio Rodelas y Siren Diao, y por cuestiones personales de Uzuni y del canadiense Theo Corbeanu, de los que habló con más detalle.

"Cuando volvimos de las vacaciones, Uzuni vino y me dijo que no se veía en condiciones de entrenar. Un jugador que no entrena no cuenta y a día de hoy sigue con esa posición de que no quiere entrenar con el equipo, y yo no puedo obligar a un futbolista a entrenar", explicó Escribá.

"No entrena y, como no entrena, no cuenta para mí", sentenció sobre Uzuni, máximo goleador del Granada que cuenta con una oferta estadounidense de la MSL para salir en este mercado invernal y desea abandonar el club.

El técnico insistió en que es una situación que "depende del jugador" y no del cuerpo técnico, por lo que aseguró que si el futbolista le "dice que está en condiciones volverá y será uno más".

"Si el jugador aduce que no está en condiciones de trabajar, no puedo hacer nada. El que no está en condiciones es más un lastre que una ayuda; mejor que se aparte", argumentó Escribá, quien añadió sobre esta situación que "el vestuario lo encaja muy bien todo porque sabe que lo importante es el colectivo y que nadie está ni por encima del grupo ni por encima del club. El grupo lo toma con tranquilidad, como cuando hay un jugador lesionado. Al colectivo no le afecta".

Por otra parte, el centrocampista internacional hondureño Kevin Arriaga será nuevo jugador del Real Zaragoza hasta final de esta temporada tras el acuerdo alcanzado por la Sociedad Anónima Deportiva maña y el Partizán de Belgrado, a expensas del reconocimiento médico

Arriaga (Puerto Cortés, Honduras, 5/01/1998) es un poderoso centrocampista de 1,91 metros de estatura que también puede desenvolverse en la posición de defensa central, informa la entidad blanquilla.

Con la selección absoluta de su país debutó en 2020 y desde entonces ha disputado 30 partidos en los que ha conseguido marcar 4 goles.

Tras formarse en el Platense de su país natal y jugar posteriormente en el Marathón, también en Honduras, en 2022 dio el salto a Estados Unidos de la mano del Minnesota FC.

En verano de 2024 firmó por el Partizán de Belgrado, con el que ha participado en 21 partidos en todas las competiciones en los que ha sumado dos asistencias en 1.741 minutos de juego.