La declaración de amor al Cádiz CF de Álex Fernández tras llegar a los 250 partidos

No es fácil llegar alos 250 partidos oficiales en un mismo equipo. Álex Fernández lo acaba de conseguir en el Cádiz CF durante el recorrido de su octava temporada, la que apunta a ser la última de amarillo porque el 30 de junio de 2025 expira su contrato.

El centrocampista entra por derecho en un reducido grupo de futbolistas que han llegado a esa cifra en la entidad cadista. Es el único que lo ha logrado en la última década y aún tiene la oportunidad de elevar la cuenta hasta el final de la presente campaña.

El 8 del conjunto amarillo ha lanzado un emotivo mensaje una vez que ha cumplido 250 encuentros. Se muestra encantado de ser parte importante de la historia del club y sobre todo muy feliz.

"He tenido grandes momentos, momentos no tan buenos, noches y tardes para recordar toda mi vida, y otras que veces las cosas no salen como uno quiere", explica el capitán del Cádiz CF antes de continuar con palabras cargadas de sentimiento.

El madrileño se expresa sin rodeos en un momento especial: "Pero si de algo puedo estar feliz y podré contar con orgullo es que alcancé 250 partidos en el club de mi vida, con la afición más incondicional que existe".

Su compromiso es absoluto hasta el final, como así subraya con toda calridad: "Ocho años después seguiré dando lo mejor de mí a todos los niveles y luchando por dejar al club donde se merece".

Para rematar, palabras de gratitud: "Gracias a mi familia, en especial a mis hijos y mis amigos por llevarme de la mano en los momentos más oscuros y estar cuando más os necesito". Y una apostilla a la gaditana para concluir su mensaje: "Gracias Tacita de Plata".