Dawda Camara: "Podía haber metido otro más, me voy jodido"

El jugador del Cádiz CF, Dawda Cámara, expresó su frustración tras la derrota por 2-3 frente al Racing, destacando la importancia de la efectividad de cara a puerta. El jugador cedido por el Girona fue protagonista al anotar el gol que abrió la cuenta en el encuentro, y luego pudo hacer otro más en un centro desde la izquierda que remató fuera con todo a favor.

"Sí, la verdad que podía haber metido otro más, me voy jodido a casa porque al final no meterla cambia mucho el partido, pero bueno, seguiré mejorando, a seguir creciendo y a por el siguiente partido”, afirmó.

Dawda Cámara reconoció la calidad del rival, pero insistió en que el equipo generó más ocasiones durante el encuentro: “Sabíamos de lo que era capaz el Racing, de los jugadores que tenían arriba, que son muy diferenciales. Pero al final los partidos se tratan de meterlas; nosotros hemos tenido más ocasiones, menos efectividad, ellos han tenido memos y las han aprovechado”.

El joven jugador del ataque del Cádiz CF subraya así la necesidad de mejorar la eficacia del equipo para transformar el dominio en resultados positivos, manteniendo la confianza de cara a los próximos compromisos.