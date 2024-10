David Gil, una voz muy crítica en el Cádiz CF

Nada más acabar el encuentro entre el Huesca y el Cádiz CF (3-1), el portero David Gil atendió a los micrófonos de LaLiga TV para exponer sus impresiones sobre lo acontecido en El Alcoraz.

Valoración. "Nos hemos puesto tres a cero y hemos fallado un penalti. No cabe duda que siempre duele, pero de esta forma duele más". El madrileño no se mojó al hablar de la acción del segundo gol, que nace en un derribo a Chris Ramos en el área del Huesca. "No sé si antes del dos a cero es penalti a Chris Ramos porque la verdad que no lo he visto".

La incapacidad del Cádiz CF. "Hemos intentado hacer cosas en la primera parte aunque no con mucho peligro. Viene dos penaltis que fastidia y ese gol nada más salir en la segunda parte. El dos a cero fastidia el planteamiento".

Sensaciones con el equipo en la parte baja de la tabla y sin capacidad para encontrar el camino correcto. David Gil se muestra crítico. "Puede suponer un lastre verte abajo. Esto hay que cambiarlo ya y no puede ser la imagen de la segunda parte. Hay que sumar de tres en tres", recalcaba el portero del Cádiz CF.