David Gil habla de su etapa de baja autoestima en el Cádiz CF, su posible salida y su enorme enfado

David Gil está siendo el portero titular del Cádiz CF en la temporada 2024-25 gracias a su buen rendimiento. El cancerbero pasó el jueves 28 de noviembre por los micrófonos de Radio Marca Cádiz y no ocultó su satisfacción hasta el punto de reconocer que está "en el mejor momento, con mucha alegría e ilusión. He encontrado la oportunidad que llevo esperando tanto tiempo. Lo he conseguido por cabezón, nunca he parado de trabajar. Lo estoy disfrutando mucho".

Su estado actual: "Me encuentro bien, con ilusión y alegría de poder jugar de forma habitual, que llevaba años sin poder hacerlo. Intento ayudar al equipo, se está viendo que el equpo está mejorando quizás no hacia afuera pero sí lo notamos dentro en ciertas cosas. Llevamos dos partidos sabiendo aguantar la estampidas del rival con la portería a cero".

Los encuentros como local: "En casa teníamos ese ansía desde la pasada temporada. ganar en casa era necesario, estábamos en una tesitura tensa, por fin llegaron esas dos victoias en casa (ante el Real Oviedo y el Córdoba), portería a cero y con ganas de más. Se nota cambio de la afición con nosotos, esperamos que sea punto de inflexión".

Cambio de categoría: "Cuando vienes de cuatro años en Primera y bajas a Segunda hay ese pensamiento de que puede ser superior y nos han dado cura de humildad. Hay que currar incluso más que en Primera. Cualquier equipo te puede ganar y no podemos permitir que se nos escapen más puntos".

Redes sociales: "Me afectaba ese tema y es mejor no buscar, me dedico a lo mío y ya está. Pongo el foco en trabajar y tratar de hacerlo bien".

Titularidad: "He sabido esperar el momento. Es difícil que hoy en día un jugador aguante mucho sin jugar. Siempre me he considerado resiliente. Me gusta mucho entrena, disfruto mucho. Pienso en el margen de mejora, es mi trabajo pero juego al fútbol que es lo que hecho toda mi vida".

Años de suplente: "Siempre he intentado disfrutar y aprovechar las oportunidades. Tanto años en la suplencia, nunca he aceptado el rol de suplente pero sí la decisión del técnico de cada momento. Nadie acepta rol de suplente. En todos los partidos cuando no he visto mi nombre en la pizarra pensaba que quiero jugar".

Momentos difíciles: "He sabido manejar la situación gracias también a la gente que he tenido alrededor como mi familia y amigos. Hay yemporadas que lo he pasado mal psicológicamente entre la presión del fútbol y la que yo me metía preguntándome qué hacía mal, me llegué a plantear que no valgo para esto, se pasan muchas cosas por la cabeza en momentos de fragilidad mental".

Posible marcha del Cádiz CF: "He tenido situaciones para salir y lo he pensado pero me ha dado miedo. A pesar de no estar jugando, he sentido que Cádiz es mi casa, me siento querido por el club y la afición. Siempre he sido cabezón en todo y he llegado a donde estoy ahora por pesao, por entrenar y trabajar. Pensaba que alguna vez tenía sentirme titular en el Cádiz, por fin se ha dado este año".

Ledesma y Lolo Bocardo: "Con Conan me llevo muy bien, a nivel de mentalidad y entrenamientos somos iguales, Lolo nos tenía que parar porque queríamos mas. Ha sido fácil estar con él (con Ledesma) esto años, nos hacíamos los dos mejores. Nos alimentábamos los dos. Lolo es una pieza fundamental, me ha apoyado cuando he estado más débil en lo mental. Lolo lo ha hecho muy bien".

Cuatro partidos seguidos por sanción a Ledesma y vuelta a la suplencia: "Fueron cuatro partidos a buen nivel y después entró la decisión del míster. Sergio me dio su explicación que era lícita y respetable. Le dije que me fastidia pero mientras gane el equipo que juegue quien sea. Me fastidió en ese momento pero con un tío como Conan era entendible que el míster tirara por él. No lo comparto porque quiero jugar pero es respetable porque estanos para entrenar y el míster decide".

Relación con Caro: "Es un tío genial, para él es un momento difícil por un par de partidos que se le cuestionó un poco, aunque hay qe pensar cuando tu estabas ahí en esa situación, que él intente llevar lo mejor posible".

David Gil fue suplente en el primer partido ante el Real Zaragoza: "Me cabreé mucho. Mi actitud no fue la correcta, me equivoquée, fue el cúmulo de tantos años y ese dia me vino a la cabeza la sensaciones mentales de haber estado hundido años anteriores. Me llevé un fiasco aquel día, tuve conversacción con el míster, le pedí perdón y le di la explicación. Ha sido una de las pocas veces que no he sabido gestionar mis emociones".