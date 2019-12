Dani Güiza: "Lo mejor que me ha dado el fútbol es el dinero"

Dani Güiza es genio y figura. El ex cadista, que disfruta de sus últimos toques al balón en el Atlético Sanluqueño ya a las puertas de los cuarenta años, ha concedido una particular entrevista a El Mundo en la que deja grandes perlas sobre su carrera, sus aficiones e incluso su gran pasión más allá del fútbol... la pesca.

El jerezano es sincero a la hora de reconocer que lo mejor que le ha dado el fútbol es "el dinero. Bueno, y una Eurocopa". Renunció a sus estudios -"me saqué el graduado y ya está", confiesa- para dedicarse al deporte y la apuesta le salió bien, cosechando una larga carrera en clubes como Recreativo, Getafe, Mallorca, Fenerbahçe, Cerro Porteño paraguayo o el exótico Darul Takzim de Malasia antes de regresar a la provincia para llevar al Cádiz a Segunda División con su inolvidable gol frente al Hércules en el Rico Pérez de Alicante.

Güiza señala en la entrevista que siempre ha disfrutado de los ambientes hostiles en los campos rivales, "escuchaba a la gente insultarme y llamarme cosas y me decía a mí mismo 'la voy a liar'. Me han dicho de todo, por ejemplo 'Güiza, cabrón, paga la pensión'. Fue en el campo del Sporting... me volví hacia los ultras y les hice un gesto con los dedos de que estaba canino. Empezaron a reírse y cuando me cambiaron todo el mundo empezó a aplaudirme".

En el plano más personal, el futbolista del Sanluqueño asegura que la pesca es una de sus pasiones, "lo que salga del agua", y que le gusta mucho "ver La 1 cuando está Masterchef" y también "Una carta para ti", además de estar enganchado a The Walking Dead. "Aunque ahora está algo aburrido, porque ya nunca pasa nada", subraya.

También recuerda aquella entrevista que se hizo viral -cuando lo viral casi ni existía- en la que señalaba a Torrente como su película -y actor- favoritos. "Este día me salió así y ya está", afirma, "pero la verdad es que no veo muchas pelis... es que me quedo dormido viéndolas, me aburren un poco. Prefiero hasta ver fútbol repetido".

A punto de colgar las botas, adelanta por último que su futuro está "en los despachos del Cádiz o del Sanluqueño" cuando acabe su carrera como futbolista.