Lo que cuesta una vieja aspiración del Cádiz CF

El pasado sábado, el Granada CF jugó su segundo amistoso de pretemporada en tierras gaditanas contra el Cádiz CF. Pacheta volvió a probar a la gran mayoría de jugadores disponibles de la primera plantilla y del filial, pero una ausencia destacó sobre las demás. Precisamente el gaditano Stoichkov no saltó al campo ni en la primera ni en la segunda parte, algo que levantó la sospecha sobre su situación.

La baja del delantero en Chiclana, una aspiración del Cádiz CF en los últimos años, se debió a que su permanencia en el equipo ahora mismo está en duda, y es que el Granada estudia una suculenta oferta desde Qatar por el de San Roque. Según ha adelantado Mundo Segunda, el Al Wakrah, conjunto dirigido por el técnico español Vicente Moreno (ex de la UD Almería y CA Osasuna entre otros) ha mostrado un firme interés en hacerse con los servicios del atacante gaditano. El club qatarí estaría dispuesto a poner sobre la mesa una oferta superior a los 2,5 millones de euros por el gaditano, una cantidad que permitiría al Granada CF recuperar prácticamente la inversión realizada el pasado mercado invernal y que tan mal le ha salido por ahora.

Aunque la idea inicial del club rojiblanco pasaba por contar con el futbolista esta temporada y no colocarlo en el escaparate, o al menos darle prioridad a otras salidas como la de Weissman y Hongla, la propuesta llegada desde Oriente Medio podría modificar el escenario. La operación, de concretarse, supondría una inyección económica relevante para las arcas nazaríes y, además, liberaría una porción significativa de masa salarial, lo que daría mayor margen de maniobra para afrontar nuevas incorporaciones en lo que resta de mercado estival.

Lejos de su mejor versión

Stoichkov disputó un total de catorce partidos con el Granada CF la pasada temporada, ocho de ellos como titular. Su estreno de inicio no pudo ser más prometedor: marcó en la visita al Eldense, dejando entrever el talento que justificó su fichaje. Sin embargo, aquel tanto fue un espejismo. No volvió a ver puerta y su protagonismo fue decayendo con el paso de las jornadas.

Su participación se vio enturbiada por una expulsión por protestar desde el banquillo en la tanga a última hora ante el Zaragoza en Los Cármenes, cuando apenas acumulaba cinco apariciones como rojiblanco. Aquel episodio le costó dos partidos de sanción, que tampoco le sirvieron para coger el ritmo competitivo que le faltaba. Las lesiones musculares también jugaron en su contra.

Terminó perdiendo la titularidad con Fran Escribá y no logró recuperarla tras la llegada de Pacheta, quien no lo alineó de inicio en ninguno de los tres encuentros que dirigió para cerrar el curso. No jugó en el estreno del técnico burgalés frente al Deportivo, entró en la última media hora contra el Castellón —relevando a Tsitaishvili, en banda— y apenas tuvo minutos en El Sardinero.