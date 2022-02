Punto insuficiente de un Cádiz CF sobresaliente (1-1)

El Cádiz CF hizo todo lo que debía para ganar por fin en casa pero una vez más no lo consiguió. El fútbol no fue justo con un conjunto amarillo que acumuló sobrados méritos para la victoria pero se tuvo que conformar con un empate a uno ante el Getafe. Fue superior al cuadro azulón. Firmó su mejor actuación de la temporada que no le dio para cumplir el objetivo.

Un penalti de VAR puso muy pronto cuesta arriba el encuentro, pero lejos de hundirse el Cádiz CF lo dio todo en entrega y juego para merecer un triunfo que necesitaba como el oxígeno. El punto es insuficiente pero el equipo sigue vivo en la pelea por la permanencia, cada vez con menos margen de error y un calendario muy exigente.

Sergio González hizo un quiebro al 4-4-2 que acostumbraba a dibujar desde su llegada al banquillo para desplegar una defensa de cinco hombres, dos medios y nada menos tres delanteros. Una apuesta ofensiva porque en la práctica Akapo y Espino fueron casi extremos.

Ni siquiera hubo opción a los minutos de tanteo porque en el 4 llegó el primer gol del cuadro visitante. Borja Mayoral disparó dentro del área, el balón rebotó en el brazo de Álvaro Negredo y Alberola Rojas, a instancias del VAR, revisó la jugada en el monitor y señaló penalti.

El delantero, en labores defensivas, tenía el brazo abierto y ya se sabe que la interpretación suele perjudicar al Cádiz CF, como así fue pese a las protestas de jugadores y afición. Máximo enfado por todo lo que viene sucediendo en las últimas semanas. El cuarto penalti contra el Cádiz CF en los últimos tres partidos.

El colegiado pitó penalti y en la primera parte no se cortó un pelo con las tarjetas, algunas demasiado rigurosas. Tres a los de casa en apenas media hora y una hinchada indignada.

Borja Mayoral no perdonó desde los once metros con un lanzamiento raso a un lado mientras Ledesma se tiró en sentido contrario. 0-1 y un tempranero jarro de agua de fría que añadió aún más dificultad a la misión. El Cádiz CF, si una victoria en casa en toda la temporada, estaba abocado a una remontada para no descolgarse de la pelea por la salvación.

A ello se puso el equipo amarillo con voluntad y poco a poco con cabeza. No fue por falta de empuje. Negredo tuvo la oportunidad de resarcirse en el minuto 11 cuando se quedó completamente solo delante del David Soria y con la pelota botando, pero no acertó en la definición. Optó por una vaselina y el balón se marchó por encima del larguero.

Los de casa lo intentaron de todas las maneras posibles, por dentro y por las bandas, con Rubén Alcaraz como director de operaciones. Acumularon hombres arriba ante un rival con orden y pausa pero acomodado atrás que quiso jugar con las ansias del perdedor. Las pérdidas de tiempo fueron constantes ante la permisividad del colegiado.

Sin llegar a crear muchas ocasiones, sí generó las suficientes el Cádiz CF como para poder empatar antes del descanso. En el 38, Espino no alcanzó el cuero por centímetros en boca de gol tras una asistencia de Lozano. En el 41, la zaga madrileña abortó una internada peligrosa del hondureño.

Apretaron los locales antes del intermedio con conexiones arriba que acabaron dando frutos. En el alargue, justo antes del intermedio, robo de balón entre Lucas Pérez y Lozano, el 9 se adentró en el área y pasó a Espino quien a su vez prolongó a Negredo, que esta vez sí dio en la diana con un remate suave pero colocado junto a un poste. 1-1. Un hermoso tanto que hizo justicia.

El tanto alimentó la esperanza de la remontada en la reanudación. Buena parte de la permanencia podía pasar por la segunda mitad.

Los amarillos siguieron buscando la espalda de la defensa con constantes pases largos. En el 52, una mala cesión de Mitrovic sobrepasó a David Soria pero el balón no tomó dirección a portería. Primer aviso de los anfitriones, con presión arriba y con criterio en la circulación. Y, sobre todo, con valentía. Era el día indicado para asumir riesgos.

Los amarillo ofrecieron minutos de brillantez. Jugaron tela y se acercaron con peligro. Faltaba el gol mientras Alberola Rojas perdonaba la segunda cartulina a Okay. En el 60, Lucas Pérez envió el esférico al largo con un libre directo desde la frontal del área.

En el 62, un remate de Negredo se marchó alto tras rebotar el balón en un zaguero. En el 66, David Soria evitó el 2-1 con una buena parada tras un disparo de Lozano. La avalancha cadista fue constante, con un equipo metido en campo contrario en busca de una victoria que estaba mereciendo a base de juego y casta. El problema era el paso del tiempo y el gol, el segundo, que no terminaba de llegar.

El partido enfiló la recta final con jugadores cansados después de tanto esfuerzo y con cambios tardíos más allá del de Cala por Fali por molestias físicas. Salvi, en el carril derecho, y Sobrino, en punta, aportaron frescura en los últimos minutos, los definitivos.

El acecho de los locales no cesó, ya con José Mari sobre el césped en sus primeros minutos de la temporada. El empate valía de poco y el equipo lo intentó hasta el final sin éxito.