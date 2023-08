El Cádiz CF cae ante el Barcelona con la cabeza alta (2-0)

El Cádiz CF dio la cara en una de las citas más complicadas de la Liga pero se topó con la realidad y perdió 2-0 ante el Barcelona después de una larga resistencia de 82 minutos. Hasta entonces se había defendido con efectividad e incluso había desperdiciado un par de ocasiones muy claras para adelantarse en el marcador. Hasta que llegó el primer gol de los locales, que tiraron de su conocida calidad para encontrar una grieta en el muro.

La lógica se abrió paso cuando parecía que los amarillos tenían posibilidad de rascar un punto en el terreno del vigente campeón. Lo tuvieron cerca pero todo se fue al garete en los últimos minutos después de una defensa numantina.

Se quedó con la miel en los labios un Cádiz CF que aplicó el plan que había trazado pero que falló en el remate, un problema que no es nuevo. Con un poco de acierto, el resultado podía haber sido otro. Al final, se repitió el marcador del pasado curso.

Los amarillos salieron con una presión alta en una señal de valentía aunque no tardó en imponerse la realidad con un permanente dominio del cuadro local como era previsible. Cuando Sergio González apuesta por un trivote, como fue el caso, suele recurrir a Álex Fernández, a caballo entre la media y tres cuartos, con Chris Ramos ubicado en banda izquierda y Roger Martí como único punta. Un 5-4-1 con el que intentar contener el caudal ofensivo de los inquilinos de Montjuic.

El técnico quiso acumular hombres en la medular para tratar de neutralizar el juego asociativo de un Barcelona volcado en ataque. La primera intervención Conan Ledesma fue en el minuto 10 con una fácil parada tras un flojo disparo de Koundé tras un saque de esquina. Replicó enseguida Chris Ramos (en el 12) con un cabezazo que no encontró puerta y de nuevo Ledesma (en el 15) se hizo con el cuero tras un testarazo de Pedri.

El empuje de los azulgranas (atacaban con nueve futbolistas) obligó a los visitantes a encerrarse por momentos sin renunciar a la presión arriba para buscar la sorpresa mediante un robo cercano al área. Se aplicaron con disciplina en el despliegue y el repliegue. La incógnita era si iban a ser capaces de mantener el orden y aguantar el ritmo durante los noventa y tantos minutos.

El Cádiz CF no se amilanó. Tuvo que emplearse a fondo en la destrucción e hizo pocas concesiones. La primera ocasión clara de equipo local llegó por un error de Javi Hernández, muy blando, que dejó solo a Lamine Lamal frente a Ledesma. Al filo de la media hora, justo antes de la pausa de hidratación, el tiro de la perla culé que iba para dentro lo sacó al cancerbero con una mano salvadora. Un paradón que no fue el único. Poco después, en el 34, el argentino sacó la otra mano (la izquierda) de forma milagrosa para desviar a lo justo el remate de Koundé completamente sólo delante suya.

Los amarillos mutaron a un 4-4-2 tras la la parada para refrescarse cuando Álex pasó a la izquierda y Chris Ramos se colocó como delantero.

Los porteros tomaron protagonismo y el Cádiz CF perdió su gran oportunidad en el 35. Difícil tener una más clara que la de Roger Martí. El valenciano robó el esférico a Balde en el centro del campo, se plantó en solitario delante de Ter Stegen pero no fue capaz de superar al portero, que desvió con un brazo cuando le quiso picar la pelota por encima.

No sacó jugó a su gran ocasión un Cádiz CF eficaz en la faceta defensiva que se las apañó para llegar al intermedio con el marcador intacto, con todo por decidir en la segunda mitad.

El Barcelona estaba abocado a apretar aún más en la reanudación, que comenzó con apuros y una nueva aparición de Ledesma para repeler la pelota tras un zurdazo de Yamal.

El dominio de los locales se hizo aplastante con continuas internadas en el área y un Cádiz CF cada más encerrado y condenado al sufrimiento.

En el 50, un remate a bocajarro de Oriol Romeu no acabó en gol al rebotar en el cuerpo de Fede San Emeterio. Sin respiro, a la contra volvió a tener el cuadro gaditano el 0-1. La cocinaron entre Chris Ramos y Roger Martí y quien remató fuera fue Rubén Alcaraz con toda la portería para él. Otra ocasión clara al limbo a modo de oasis en medio del tsunami ofensivo de los anfitriones.

El balón fue casi en exclusiva para un Barcelona que apretó el acelerador. En el 53, Gavi lo envió de cabeza al larguero tras un saque de esquina. Los amarillos llegaron con mucha vida a la última media hora y hasta con opciones de perforar la portería contraria. En el 63 no lo encontró muy poco Chris Ramos. Lo hizo todo bien menos la definición, lo que la le cuesta. El cuero se escapó junto a un poste después de penetrar solo en el área.

Las fuerzas empezaron a fallar hasta tal punto que se acumularon las faltas en la frontal del área. Los de Xavi Hernández apuraron las acciones a balón parado como argumento más pero sin éxito. Siguieron pasando los minutos, ya con Rubén Sobrino y Darwin Machís en busca de frescura por las bandas para el tramo definitivo.

El último cuarto de hora fue agobiante. Nada que no estuviese ajustado a la lógica. El asedio del campeón de Liga adquirió tintes agobiantes y los amarillos se defendieron como pudieron hasta que la resistencia saltó por los aires en el minuto 82 cuando Pedri, tras hacer la pared con Gundogan, marcó con un remate forzado delante de Ledesma para colar el esférico en la portería junto a un poste.

El 1-0 cambió por completo el guión con poco tiempo por delante y el preparador cadista renovó la delantera con Álvaro Negredo y Milutin Osmajic y la medular con José Mari.

Con el Cádiz CF volcado, los de casa disfrutaron de los espacios que no habían tenido en toda la tarde y en el 89 no subió al marcador un gol de Ansu Fati por fuera de juego de Lewandowski, que le había dado el pase.

No se dio por vencido el cuadro visitante, que llegó a generar alguna ocasión. En el 90, Machís disparó por encima del larguero en una buena opción que no aprovechó. Ahí se acabó la historia porque Ferran Torres firmó el 2-0 en el 93 al no fallar solo delante de Ledesma.