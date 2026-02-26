Cristiano Ronaldo se convierte en rival del Cádiz CF con la compra de un club de Segunda: el delantero explica su inversión

El astro portugués Cristiano Ronaldo ha adquirido el 25% de la Unión Deportiva Almería, uno de lor rivales del Cádiz CF en LaLiga Hypermotion aunque el recorrido del conjunto rojiblanco no se parece en nada al del equipo amarillo. Mientras el cuadro gaditano anda perdido en tierra de nadie en mitad de la tabla y con la tarea de la salvación aún pendiente, el club indálico ocupa la tercera posición a dos puntos del liderato y uno de la segunda plaza que otorga el ascenso directo a Primera División.

El Cádiz CF ha perdido esta temporada los dos partidos que ha disputado contra el Almería: 3-0 en la primera y 1-2 en el estadio Nuevo Mirandilla. La entidad cadista está inmersa en una crisis mientras los rojiblancos está metidos de lleno en la contienda por el ascenso.

En un comunicado publicado el jueves 26 de febrero, el futbolista portugués, de 41 años, reveló que la operación se ha hecho a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de la compañía CR7 SA, a través de la que el delantero gestiona sus negocios e inversiones.

"Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento", dijo Cristiano en el texto.

La nota no ofrece datos financieros sobre esta "inversión estratégica" y destacó que esta operación refleja el compromiso a largo plazo del delantero del Al-Nassr saudí con la propiedad de equipos de fútbol profesional y representa un hito importante para él, como emprendedor e inversor.

El presidente del Almería, Mohamed al Khereiji, expresó en el comunicado su satisfacción por el hecho de que Cristiano haya elegido su club para invertir.

"Está considerado como el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí tanto en lo que respecta al equipo como la cantera", remarcó Al Khereiji.