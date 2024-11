El Córdoba CF no oculta que quiere el premio completo contra el Cádiz CF

El Córdoba CF ya tiene el foco puesto en el encuentro de este próximo domingo (16:15 horas) en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz CF. Calderón, una pieza básica en los planes de Iván Ania, indicó en sala de prensa que afrontan este partido "fuera de casa como los de dentro", a pesar de que solo lograsen los blanquiverdes un punto (Albacete) a domicilio. Será un duelo "bonito de ver y vamos a por los tres puntos".

Sobre los problemas defensivos que ha tenido el equipo en estos tres meses de competición, Calderón indicó que "eso lo trabajamos día a día". Dentro de esos desajustes, hubo varias penas máximas que sirvieron también a los rivales del conjunto cordobesista. En este sentido, el de Paradas comentó que el penalti de Marvel es un rebote y es mala suerte, pero lo trabajamos y creo que por ahora nos está funcionando bien, a pesar del penalti pasado".

Titular indiscutible -solo se perdió la cita en Albacete-, Calderón se está haciendo "a una categoría nueva". "Me costaba arrancar, ver dónde estaba y poco a poco me fui mentalizando de lo que es la categorÍa y los rivales, y poco a poco voy a llegar al 100%", apuntó el lateral del Córdoba CF.

Cuestionado por el envite del pasado domingo ante el Castellón, Calderón señaló que no se esperaban "el ritmo y el juego de ellos y eso que lo habíamos trabajado. Nos viene bien esa adrenalina que cogimos en la segunda parte, donde pudimos ganar el partido, para afrontar la cita de Cádiz como los partidos anteriores".

Pese a ser un descendido de Primera División, al conjunto gaditano no le están yendo bien las cosas en el Nuevo Mirandilla, por lo que el Córdoba CF busca su primer triunfo a domicilio. En este sentido, Calderón apuntó que deben afrontar este envite "como todos los de dentro". "Tienen un equipazo para estar arriba, pero vamos a competirles y a por los tres puntos", expuso el de Paradas. Eso sí, le preocupa "que no terminan de arrancar y tienen plantilla para estar arriba. No se cuando terminarán la mala racha, pero vamos a ganar, iremos con nuestra identidad, y a esperar lo que nos planteé el Cádiz".

Por otro lado, Calderón, sin un recambio de garantías en su posición, señaló que se mentaliza "siempre". "El año pasado tampoco tenía lateral izquierdo y cada semana me motivo más para no entrar en lesiones y malas dinámicas y siempre estar al 100%", comentó el de Paradas.

Con un calendario complicado, Calderón expuso que van "a ir a campos difíciles de ganar, como igual que vendrán equipos hechos para estar arriba, pero los afrontamos para ser mejores que ellos, competirles y sacarles el máximo de puntos posibles". Con el equipo con cuatro puntos de renta sobre el descenso, el lateral hispalense expuso que no se esperaban esta situación, pero pueden "dar más". "El puesto no nos lo merecemos mucho, vamos a aspirar a lo más alto posible", señaló el de Paradas antes del envite contra el Cádiz CF.